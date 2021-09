Frankrijk leidt, Nederland likt wonden na eerste race MXoN

Na de warm-up sessies en de B-finale van zondagochtend was het in Mantova beginnen met regenen, waardoor de baan er opeens heel anders bij lag dan een dag eerder tijdens de kwalificatieraces. Het startveld werd gecompleteerd door de winnaar van de B-finale, Finland, dat daarmee het totaal aantal deelnemende landen op twintig bracht.

Waar de omstandigheden een kolfje naar de hand van Coldenhoff zou moeten zijn, begon The Hoff dramatisch. Hij vocht met Tony Cairoli om de kopstart vochten en beiden gingen onderuit. Daardoor was het Arnaud Tonus die de kopstart pakte en de Let Karlis Subalis die naar de koppositie ging voor José Butron en Tom Vialle. Roan van de Moosdijk was als twintigste weg en dus hadden beide rijders van Team Nederland de zware taak zich terug te vechten.

Eén van de weinige WK-toppers die wel goed begonnen was aan de race was Thomas Kjer Olsen, die de derde plek erfde van Tom Vialle, de best geklasseerde MX2-rijder, die terug was gevallen naar de vijfde plek. Olsen kon vervolgens op jacht naar de koppositie, die nog altijd in handen was van de verrassend sterk rijdende Sabulis. De Let was echter geen partij voor Olsen, die al snel de kop overnam.

Spekkoper van de dramatische wedstrijden voor Nederland en Italië, voor wie Mattia Gaudagnini nog netjes vijfde werd, was team Frankrijk. Vialle kon op zijn MX2-motor om de zege meedoen en Benoit Paturel reed ook een sterke race en werd achtste. Hierdoor gaat Frankrijk met een ruime voorsprong de tweede race van de dag in.

Olsen won voor Vialle en Ben Watson. Voor Nederland is het wonden likken. Na één race heeft het al meer punten verzameld dan tijdens de volledige Motocross of Nations in Assen. Van de Moosdijk wist zich knap te handhaven op de achttiende plek, terwijl Coldenhoff dankzij een eindsprint naar de vijftiende plek kwam. Zodoende staat Nederland al op 33 punten, 22 achter leider Frankrijk voor België met 23 punten. Team GB staat derde met 25 punten.

De tweede race gaat van start om 14.30 uur met Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in actie voor Nederland.