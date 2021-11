Perfecte start Herlings in finale van WK motorcross

De strijd om de titel begon al bij het rijden naar het lintje dat de rijders van de baan scheidt. Normaal gezien is Herlings daar altijd als eerste en heeft hij niet veel concurrentie om als eerste de baan op te sturen. Op de dag waarop de titel beslist wordt, was daar echter opeens ook Romain Febvre. De Fransman laat zich recent wel iets vaker zien, maar nu was er duidelijk sprake van een klein psychologisch steekspel. De motoren van de rijders stonden gebroederlijk naast elkaar voor de uitgang van de pits, waar Febvre extreem laat aankwam om op zijn motor te stappen. Het lintje ging aan de kant van Herlings echter los en dus reed hij alsnog als eerste de baan op, voor Febvre. De Fransman zou wel de snelste tijd zetten in de vrije training, waarin Herlings vierde werd.

Bij het zwaaien van de groene vlag voor de start van de kwalificatie was Herlings na Ruben Fernandez de tweede rijder die aan een snelle ronde begon. De uitdager in de titelstrijd, immers op drie punten achterstand van WK-leider Febvre, noteerde direct in iedere sector een paarse tijd en de rijders die na hem over de finish kwamen, reden meer dan anderhalve seconde langzamer. Onder hen waren Jeremy Seewer, Tim Gajser en Brian Bogers. Na een afkoelrondje, reden alle toppers een nieuwe snelle ronde en ging Herlings nog sneller. Er waren opnieuw drie paarse sectoren, maar in de laatste sector liep hij wat vertraging op, waardoor zijn tijd 'slechts' een seconde sneller was dan de tijd van Febvre, die vlak na Herlings over de lijn kwam.

Herlings zette zijn tijd al na tien minuten in de sessie en zag deze niet meer verbeterd worden. Jeremy Seewer leek even de tweede tijd te pakken, maar werd van die plek afgestoten door Febvre. die ongetwijfeld zo dicht mogelijk bij Herlings wil staan bij de start, waar hij afgelopen zondag dankbaar gebruik van maakte.

Herlings: "De start wordt heel erg belangrijk"

The Bullet zelf reageerde opgetogen op zijn pole-position. "Ik heb er super veel zin in vandaag", verklaarde de KTM-rijder, die de startpositie als belangrijk wapen ziet. "Het is goed om pole te pakken. De start gaat hier gewoon heel belangrijk zijn. Waarschijnlijk gaat het gevecht tussen Romain en mij, maar er kan er maar één winnen. Het wordt een epische dag. We willen dit allemaal super graag!" Verklaarde de Nederlander over de kans om zijn vijfde WK-titel te pakken.

Achter Seewer werd Jorge Prado vierde voor Brian Bogers en Tim Gajser. Thomas Kejr Olsen Tony Cairoli, Glenn Coldenhoff en Mathys Boisramé completeerde de top-tien.

Honda-rijders crashen

Voor Tim Gajser was het een matige sessie. De Sloveense nummer drie in de titelstrijd kwam niet verder dan de zesde tijd en moest ook nog een keer van zijn motor springen toen hij een foutje maakte op dezelfde plaats waar Herlings afgelopen zondag twee keer de mist inging.

Even daarvoor was ook Gajsers teamgenoot Ruben Fernandez tegen de grond gegaan. De Spanjaard debuteerde zondag verdienstelijk, maar maakte een behoorlijke smak in de tijdtraining, die hij wel afmaakte.

De titelstrijd in de MXGP zal waarschijnlijk tot de laatste race spannend blijven. Vanmiddag om 12.15 en 15.15 zijn de allesbeslissende manches. Febvre leidt met drie punten voorsprong op Herlings. Ook Tim Gajser maakt nog kans op de titel, maar zal dan wel vijftien punten goed moeten maken op de Franse WK-leider en twaalf op Herlings.