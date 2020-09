MXGP Mantova: Febvre wint, Van de Moosdijk op MX2-podium

De kopstart was in de tweede manche voor Romain Febvre, die Tim Gajser en Gautier Paulin voor bleef. Iets verder in de top-tien reden ook Jorge Prado, Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff. Febvre en Gajser liepen vooraan ietsjes weg, terwijl Paulin de rest van hongerige crossers achter zich hield.

Met zo'n vijftien minuten te gaan barste het spektakel los. Eerst verloor Prado zijn vijfde plaats aan Seewer en Coldenhoff. Vervolgens ging de Zwitser twee keer vlak achter elkaar onderuit. Eerst verloor hij zijn plaats in de top-vijf met een ongelukkige schuiver. Vervolgens stond Seewer naast de baan met de motor aan zijn hand. Althans, het spatbord aan de achterkant was verdwenen, maar de motor leek technisch nog door te kunnen.

Daarna ging ook Gajser onderuit. De Honda-rijder kwam achter Paulin en vlak voor titelconcurrent Cairoli terecht. De Italiaan ging achter de Fransman aan en dus ook voorbij aan de houder van de rode plaat. Glenn Coldenhoff volgde achter de nummer 222.

Terwijl Seewer zich terug vocht naar de top-tien, deed Wilvo Yamaha-teamgenoot Paulin er alles aan om Gajser nog wat puntjes af te snoepen. De Fransman maakte zich breed genoeg om zowel de Sloveen als Cairoli achter zich te houden.

Dat gebeurde allemaal ver achter de rug van Febvre, die niet alleen de tweede manche, maar ook de GP op zijn naam schreef. Paulin werd tweede voor Gajser en Cairoli. Coldenhoff deed nog verwoede pogingen om de Italiaanse KTM-coureur in te halen, maar slaagde daarin niet. Prado werd zesde, voor Mitch Evans, Jeremy van Horebeek en Seewer, die de schade enigszins beperkte. Jordi Tixier eindigde als tiende.

Vlaanderen zakte halverwege de wedstrijd opeens weg en viel uit. Daarmee verloor hij een bemoedigende P7, die hij even daarvoor in handen had. Brian Bogers eindigde op de zestiende stek.

In de titelstrijd stonden Gajser, Cairoli en Seewer na de eerste manche binnen tien punten. Door de foutjes van Seewer is dat gat weer groter geworden. Gajser leidt met 5 punten voorsprong op Cairoli en 18 op Seewer. Prado staat nu vierde op 35 punten, Coldenhoff, uiteindelijk zevende in de GP van Mantova, is de beste Nederlander op de vijfde plaats met 49 punten achterstand.

Van de Moosdijk naar het podium dankzij fout Geerts

In de MX2 pakte Eindhovenaar Roan van de Moosdijk weer eens een podiumplekje mee. Na een aantal GP's waarin pech hem niet werd bespaard, zat het dit keer eens mee. Na een vijfde plek in de eerste manche eindigde hij als derde in de tweede, nadat een ontketende Jago Geerts niet het geduld toonde om Tom Vialle op een degelijke manier in te halen.

Geerts was zonder twijfel de snelste man op de baan en sloot na een matige start aan bij koploper Vialle. De Fransman gooide de deur op slot in één van de laatste rondes, waar Geerts daar niet meer op rekende. De Vlaming ging naar de grond en verloor een hele hoop plekken op, onder andere, Van de Moosdijk. De F&H-rijder kon zodoende met Thomas Kjer Olsen en Vialle mee naar het podium.

Het is al het vierde podium voor de jonge Nederlander dit seizoen. Van de Moosdijk staat nu vijfde in het WK. De voorsprong van Vialle op Geerts bedraagt inmiddels 46 punten.