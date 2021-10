Febvre wint eerste manche MXGP Spanje, Herlings derde na inhaalrace

Schitterend nazomerweer in Arroyomolinos en volgepakte tribunes waren mooie ingrediënten voor wat toch al een belangrijke ronde in het MXGP-kampioenschap zou worden. De achtervolgers in de titelstrijd moesten namelijk punten scoren om Jeffrey Herlings van een grotere marge af te houden. De Brabander pakte pole-position, maar de start was niet bepaald geweldig van Herlings. De oud-wereldkampioen viel terug tot de elfde plaats terwijl thuisrijder Jorge Prado aan de leiding ging. Ook Glenn Coldenhoff kwam goed weg, de Yamaha-rijder stoomde in de eerste ronde op naar de vierde plaats.

Gedreven door het gepassioneerde Spaanse publiek ging Prado aan de leiding, maar uithoudingsvermogen was nog een vraagteken voor de jongeling. Aanvankelijk ging hij vrijuit aan kop, maar Romain Febvre voerde de druk op. Herlings stond intussen voor een inhaalrace. Hij was opgeklommen naar de negende plaats, maar vond met Pauls Jonass een echt obstakel op zijn weg. De Letse coureur verdedigde agressief en het duurde tot de zesde ronde voordat Herlings langszij kwam. Direct daarna pakte hij ook Tony Cairoli omdat de Italiaan een probleem had met zijn laars. De crosslegende herpakte zich, maar verloor wel een paar plekken.

Vooraan kwam het in de achtste ronde van de race tot een rechtstreeks duel tussen Prado en Febvre, waarbij de twee elkaar bijna raakten. Febvre reed met enige reserve en hield het kampioenschap in gedachten, hij maakte een fout en zag Prado in één klap twee seconden weglopen. Herlings had intussen korte metten gemaakt met Benoit Paturel en lag zesde. De strijd om de leiding in de werd werd al gauw weer interessant, Febvre reed in mum van tijd richting het achterwiel van Prado en ging deze keer succesvol in de aanval.

Halverwege de wedstrijd had Herlings ook de aansluiting te pakken bij Coldenhoff, die tot dat moment bezig was aan een sterk optreden. Herlings probeerde het in een van de langere bochten langs de buitenkant en daarbij kwam het tot een touché met Coldenhoff. Waar Herlings net overeind bleef, ging Coldenhoff onderuit en viel terug naar de tiende plaats. Herlings had de vijfde plek wel te pakken, hij had een ronde later ook Jeremy Seewer in het vizier. De Zwitser verdedigde aanvankelijk handig, maar Herlings wist het tijdverlies te beperken en nam de Yamaha-rijder snel te grazen.

Intussen kwam raceleider Febvre niet meer in de problemen. Hij pakte de eerste manche van de dag en daarmee ook de virtuele leiding in het wereldkampioenschap. Prado kon in de tweede helft van de race niet meer volgen en kreeg ook Gajser nog op bezoek in de slotfase. De Sloveen nam echter te veel risico en kwam ten val. Met twee ronden te gaan kwam Gajser net voor Herlings terug op de baan en was het duel voor de derde plaats springlevend. Gajser was het inmiddels helemaal kwijt, hij schoot nog een bocht rechtdoor waardoor de weg vrij was voor Herlings. Hij nam de derde plek over en deed nog een uiterste poging om aan te sluiten bij Prado.

Die aanval kwam te laat, Herlings moest genoegen nemen met de derde plaats achter Febvre en Prado. De Nederlander gaat nog steeds aan de leiding in het klassement, het verschil is nu slechts één punt op Febvre. Gajser sleepte de vierde plaats uit het vuur voor Seewer en Jonass. Cairoli kwam tot de zevende stek voor Paturel en Arnaud Tonus. Glenn Coldenhoff herpakte zich na zijn crash en werd tiende. Calvin Vlaanderen kwam op de twaalfde plek aan de finish met Brian Bogers op de dertiende stek.

MX2: Vialle overtuigend naar winst, De Wolf duelleert met Gifting

Eerder op de middag greep Tom Vialle de overwinning in de eerste MX2-race van de dag. De Fransman, die recent een nieuw contract tekende, nam de leiding bij de start en werd niet meer terug gezien door zijn tegenstanders. Aan de finish had Vialle een voorsprong van zes seconden, een marge die op een gegeven moment zelfs elf seconden was. Maxime Renaux, de houder van de rode plaat in MX2, wist de schade te beperken met een tweede plaats voor Mattia Guedagnini.

Polesitter Jago Geerts deed geen moment mee om de overwinning in de eerste manche en verloor zelfs de tweede plek in de WK-stand. De Belg maakte halverwege de eerste race een fout en stond enige tijd stil naast de baan om een hooibaal van zijn machine te halen. Geerts viel terug naar de dertiende plaats, Kay de Wolf profiteerde en kwam in een schitterend duel terecht met Isak Gifting. De Zweed hield De Wolf lang in bedwang, maar moest in de laatste minuten toch laten begaan. De Wolf zette daarna koers richting René Hoger, maar die aanval kwam te laat. De Nederlandse Husqvarna-coureur moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Roan van de Moosdijk streed de gehele race rond de twaalfde plek, maar kwam in de slotfase van de wedstrijd naar de pits met technische problemen. Hij scoorde daardoor geen punten en was één van de uitvallers.

Om 15.10 uur begint de tweede manche van de MX2 met aansluitend om 16.10 uur de tweede en beslissende race in MXGP.