MXGP Lommel: Tim Gajser wint eerste manche, Bogers zesde

Gajser was als snelste weg bij de start voor Jeremy Seewer en Tony Cairoli. Het werd echter vrij snel duidelijk dat de Sloveen vooral rekening zou moeten houden met Romain Febvre, die Seewer en Cairoli al snel te pakken had. De Fransman begon vervolgens aan te dringen bij de WK-leider, die wat foutjes begon te maken.

Bogers en Vlaanderen in de problemen

Ook Calvin Vlaanderen en Brian Bogers startten binnen de top-tien. In eerste instantie was het Vlaanderen die voor Bogers reed, maar de Eindhovenaar pakte Vlaanderen al binnen enkele ronden. Toen de Marchetti KTM rijder echter zonder bril kwam te zitten, moest hij zowel Vlaanderen als de aanstormende Gautier Paulin voorbij laten gaan. De Fransman ging ook Vlaanderen voorbij, waardoor de Nederlander op P8 terecht kwam, voor Bogers.

Het slechte nieuws voor de geboren Zuid-Afrikaan was echter dat zijn motor op dat moment al enkele ronden aan het roken was. Toen de Yamaha stopte met roken, leek hij vermogen te verliezen en kwamen zowel Bogers als Clément Desalle voorbij. Ook bij laatstgenoemde rijder begon de motor overigens te roken.

Met tien minuten te gaan liet ook Vlaanderen zijn crossbril achterwege. Al met al dus weer een lastige wedstrijd voor de geplaagde Yamaha-rijder, die met een gescheurde kruisband rondrijdt.

Febvre kan Gajser niet bedreigen

Aanvankelijk maakte Febvre vooraan de beste indruk. De Fransman leek zijn kans af te wachten en vooral zijn bril schoon te willen houden door twee seconden achter Gajser te rijden. Een versnelling in de slotfase zat er niet meer in en ook enkele foutjes van de Sloveense wereldkampioen deden het tij niet keren. Achter het duo reden Cairol en Seewer redelijk anoniem naar P3 en P4.

In de slotfase schoof Bogers nog op van P9 naar P6 omdat Arnaud Tonus een bril ging halen en Tixier aangetikt werd door landgenoot Paulin, die vijfde werd. Jeremy van Horebeek ging in de laatste ronde in de fout en viel vanaf P6 terug naar P9. Bogers behaalde zo zijn negende top-tien op rij achter. Tixier, Tonus, Van Horebeek en Desalle maakten de top-tien compleet. Vlaanderen kon zijn motor naar de finish brengen en sprokkelde met P13 nog wat punten mee.

Watson verslaat Vialle in MX2

Ben Watson heeft de eerste manche in de MX2-wedstrijd van Lommel gewonnen. De Britse Yamaha-rijder startte als vierde en wist enkele merkgenoten te passeren om vervolgens de jacht in te zetten op WK-leider Vialle.

De Fransman was met zijn KTM weer als beste weg, maar had aan vijf seconden marge niet genoeg om Watson achter zich te houden. Ook Maxime Renaux ging, weliswaar pas in de slotfase, voorbij aan Vialle.

Jago Geerts kwam niet in het spel voor. De Vlaming schakelde, opnieuw, zichzelf uit toen hij in de openingsronde een lange sprong wilde maken en verkeerd landde. Na nog een val werd hij uiteindelijk dertiende.

Roan van de Moosdijk begon, ondanks een slechte start goed aan zijn race. De polesitter reed al gauw vanaf P8 naar P4 en leek ook in de buurt van Vialle te gaan komen, toen hij harde armen kreeg en heel erg veel rondetijd verloor. Van rondetijden in de 2.07 of 2.08 zakte hij naar 2.14 of 2.15, Hierdoor zakte hij vanaf de vierde plaats terug naar P6. Bas Vaessen werd elfde.