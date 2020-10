MXGP Lommel: Gajser en Van de Moosdijk naar pole

Zonder de met COVID besmette Jorge Prado reden de matadoren van de MXGP de drijfnatte vernieuwde omloop in Lommel op. De baan in Lommel is flink onder handen genomen. De tweede helft van de omloop ligt er volledig anders bij en dat betekende dus dat de rijders opnieuw op verkenning moesten. Het feit dat de baan ook nog eens drijfnat is, maakte de baan behoorlijk uitdagend.

In de vrije training deed Brian Bogers dat als snelste. De polesitter van woensdag was de snelste in de verkenningssessie, voor Tony Cairoli. De snelheden lagen echter, uiteraard, een stuk lager dan even later, toen het echt om de startplekken ging.

Ook in de kwalificatietraining, die direct volgt op de vrije training, was Bogers direct snel. De Eindhovenaar was nipt sneller dan Calvin Vlaanderen, die vlak na hem over de finish kwam. Het duo was meer dan een seconde sneller dan Jordi Tixier, die tot dat moment de snelste tijd in handen had. De traditionele WK-toppers lieten echter niet lang op zich wachten.

WK-leider Gajser zette een verbluffend snelle tijd neer en was bijna twee seconden sneller dan het Nederlandse duo. Ook Arnaud Tonus, Jordi Tixier, Romain Febvre, Gautier Paulin, Jeremy van Horebeek en Tony Cairoli zouden uiteindelijk sneller zijn dan de Nederlanders.

Bogers zette in de slotfase nog een keer aan, maar verbeterde zichzelf niet meer door een minder tweede deel van de ronde, waar bijna iedereen het lastig kreeg. Calvin Vlaanderen slaagde er wel in zich te verbeteren en noteerde de vierde tijd. Ook Gajser verbeterde zich overigens en bleef daardoor de rest van het veld meer dan een seconde voor.

Gajser mag dus als eerste naar het starthek voor Tonus, Tixier en Vlaanderen. Febvre werd vijfde voor Van Horebeek Paulin en Cairoli. Bogers werd negende, vlak voor Jeremy Seewer.

Van de Moosdijk op pole in MX2

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki MX2 Racing Team Foto: KRT Stanley Leroux

De MX2 ging van start zonder Kay de Wolf. De 16-jarige Nederlander zou aanvankelijk zijn debuut maken, maar werd uitgeschakeld door een crash op dinsdag. De Husqvarna-rijder moet zijn debuut nu uitstellen tot volgend seizoen.

Roan van de Moosdijk zat er gelijk goed bij in de kwalficatie. De Eindhovenaar was de snelste van de rijders die als eerste een rondetijd noteerden, voor Maxime Renaux, Jago Geerts, Ben Watson en Bas Vaessen.

Opvallend was dat enkele rijders hun tijd wel wisten te verbeteren, maar dat Van de Moosdijk, die wel sneller onderweg was, maar in de laatste twee sectoren tijd verloor, met veertien minuten te gaan alweer richting de paddock vertrok. Hij was de enige toprijder die dat deed, maar zou daar geen spijt van krijgen.

"Het was belangrijk om snel een goede ronde te rijden. Dat hebben we gedaan en dat heeft gewerkt. De baan is niet verkeerd, maar werd alleen maar slechter. Hopelijk verbetert hij nog wat als het weer vanmiddag ook beter wordt", zou hij achteraf zijn strategie beschrijven.

Even zal er toch gevreesd zijn voor de pole van de F&H Kawasaki-rijder toen Maxime Renaux een paarse eerste sector noteerde, maar toen hij in de laatste sector wegzakte in het zand, was het gedaan met de dreiging. Over het algemeen gold trouwens dat rijders zich alleen in de eerste twee sectoren konden verbeteren. Het tweede gedeelte van de baan werd er alleen maar slechter op.

Van de Moosdijk pakte dus de pole, zijn vijfde van het seizoen, voor Geerts, Conrad Mewse, Renaux en Tom Vialle. Vaessen zakte wat verder terug en eindigde de sessie als twaalfde.