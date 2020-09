MXGP Lombardije: Coldenhoff alsnog tweede na straffen voor drietal

De crosser uit Best eindigde aanvankelijk nog net naast het podium, maar door straffen voor Jorge Prado, Romain Febvre en Gautier Paulin schuift de GasGas-rijder twee plaatsen op in de einduitslag.

Tijdens de race was al duidelijk op camerabeelden te zien dat in ieder geval Prado en Febvre sprongen waar met gele vlaggen werd gezwaaid. Dat is niet toegestaan. Voor Paulin bleek hetzelfde het geval te zijn. Alle drie de coureurs kregen twee plaatsen straf.

Hierdoor wint niet Prado maar Seewer de GP, de eerste voor de Zwitser, met 45 punten. Coldenhoff eindigt als tweede met 40 punten en op gelijke hoogte met Prado. Tim Gajser, die de tweede manche won en geen straf ontving, valt van het podium af.