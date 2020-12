MXGP blijft tot minimaal 2025 in Loket voor Tsjechische GP

Loket staat al sinds 1995 op de kalender van het WK Motorcross. In 2020 vond de GP van Tsjechië vanwege de wereldwijde coronacrisis niet plaats. De race zal de komende jaren op de kalender blijven staan. Geheel in lijn met de huidige beperkingen werd de contractverlenging virtueel bekrachtigd. Door de nieuwe deal staat het evenement tot minimaal eind 2025 op de kalender.

De baan, 150 kilometer ten westen van Praag, zorgde de afgelopen jaren voor heel wat spektakel. Jeffrey Herlings zal met gemengde gevoelens terugdenken aan zijn races op Loket. In 2012 won hij er zijn eerste titel en hij domineerde in 2018. In 2015 raakte echter door een valpartij zijn heup uit de kom.

“We zijn erg blij met deze langetermijnverlenging van vijf jaar, dat is belangrijk voor alle betrokken partijen”, aldus Infront Moto Racing COO Daniele Rizzi. “De komende jaren willen we ervoor zorgen dat de motorcross in dit land verder ontwikkelt. Daarom is dit een zeer belangrijk akkoord. Relaties zoals deze vormen de basis voor een solide groei van de sport en een solide toekomst van de motorcross.”