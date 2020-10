MXGP Limburg: Gajser troeft Prado af in eerste manche

Prado was als snelste weg bij de start. Tim Gajser en Romain Febvre volgden achter de kleine Spanjaard. Polesitter Brian Bogers was niet geweldig weg, maar herstelde zich in de eerste ronde wel en reed snel weer op een formidabele P5 achter Jeremy Seewer.

Gajser zette na enkele minuten aan en dichtte het gat naar Prado. De Honda-rijder ging echter aan het einde van de wavesectie in de fout en zodoende stond zijn motor haaks op de rijrichting. Bij het wegrijden was Febvre gelukkig om niet in aanraking te komen met de wereldkampioen. Enkele ronden later ging Febvre in hetzelfde gedeelte van de baan ook in de fout. Het ritme was weg en dan verlies je gelijk heel erg veel tijd. Een gemakkelijke inhaalactie dus voor Gajser, die weer naar P2 ging.

Bogers kon het voorste kwartet lang in zicht houden, maar moest in de slotfase toch wat laten lopen. Daardoor kon Tony Cairoli voorbijgaan aan de Marchetti KTM-coureur en vond hij ook Calvin Vlaanderen op zijn achterwiel. De Zuid-Afrikaanse Nederlander was niet heel voortvarend gestart, maar wist zich van een plek buiten de top-tien op te werken naar P7. Los van een valpartij van Jeremy van Horebeek, deed Vlaanderen dat op het eigen kracht.

Met drie minuten te gaan vond Gajser de opening bij Prado en haalde hij de nummer 61 in. Febvre werd nog even onder druk gezet door Seewer, maar ook dat duo zou in slagvolgorde naar de finish rijden, voor Cairoli.

Vlaanderen had een uitstekend eindschot en ging gelijktijdig aan de inhaalactie voor de zege voorbij aan Bogers. Clément Desalle, Jordi Tixier en Brent van Doninck bleven achter Bogers en maakten daarmee de top-tien compleet. Laatstgenoemde nam de tiende plaats over van Gautier Paulin, die in de laatste ronde uitviel.

Geerts indrukwekkend naar manchezege, pech voor Van de Moosdijk

Jago Geerts heeft de eerste manche van de MX2 gewonnen. De Yamaha-rijder viel vanaf de kop weg, maar herstelde zich en hengelde Tom Vialle binnen aan het einde van de wedstrijd. De Vlaming liet zo maar weer eens zien dat hij van ongekende klasse is in het zand. Met drie ronden te gaan passeerde hij Vialle, die vervolgens op een dikke tien seconden werd gezet.

Lang leek het erop dat Roan van de Moosdijk om de top-drie kon meestrijden. In de openingsronden was de Eindhovenaar uitstekend onderweg en reed hij op de derde plaats achter Geerts en Vialle, nog voordat de Vlaming viel. Van de Moosdijk verdween echter opeens uit zicht omdat zijn motor ermee stopte. Een fikse teleurstelling, al liet hij direct weten dat hij zich lang niet zo sterk had gevoeld op de motor.

Achter Vialle werd Geerts’ teamgenoot Ben Watson derde, voor Ruben Fernandez, Isak Gifting en Stephen Rubini. Thomas Kjer Olsen werd zevende voor Maxime Renaux, Alvin Östlund en Jed Beaton. Bas Vaessen was op de dertiende plaats de beste Nederlander.