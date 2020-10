MXGP Limburg: Prado wint GP, P5 voor Bogers

De kopstart was uiteraard weer voor Prado, die Tim Gajser en Tony Cairoli achter zich wist. Brian Bogers had een iets mindere start, maar reed zich strak naar de vijfde plaats.

Vooraan begon Gajser na een kwartier de druk op te voeren en reed hij Prado op snelheid voorbij. De Sloveen raakte even later echter buiten de baan en kwam tussen de reclameborden terecht. Dat kostte de wereldkampioen dusdanig veel tijd dat hij terugviel tot buiten de top-vijf.

Prado pakte daardoor weer de leiding, maar kreeg ook bezoek van Cairoli, die zijn motor meerdere malen naast die van zijn teamgenoot wist te zetten. Prado liet zich niet afbluffen door zijn mentor en bleef zijn lijnen scherp aansnijden.

Achter hen kwam Romain Febvre steeds dichter bij, maar na een val van de Fransman was het Bogers die doorschoof naar de derde plaats. De Eindhovenaar zou echter niet standhouden en moest de Kawasaki-rijder en WK-leider Gajser, die inmiddels de snelheid weer gevonden had, aan zich voorbij laten gaan.

Febvre wist dat hij met een manchezege ook direct de macht zou grijpen in de daguitslag en probeerde na zijn val nog terug te komen. In de laatste ronden reed de top-drie binnen drie seconden van elkaar. Cairoli noch Febvre kon echter een beslissende slag uitdelen en dus ging de manche- en dagzege naar Prado. Febvre ging zelfs voor de finish onderuit, waardoor Gajser doorschoof naar de derde plaats. Gajser en Cairoli mochten als nummers twee en drie naar het podium.

Bogers werd vijfde, voor Gautier Paulin en Jeremy Seewer, die een aantal keren naast de baan belandde. Jeremy van Horebeek werd achtste, voor Calvin Vlaanderen en Clément Desalle.

Van de Moosdijk leidt, maar wint niet

In de MX2 reed Roan van de Moosdijk een ijzersterke race. De F&H Kawasaki-rijder was goed weg bij de start en kon daarna door een slimme lijn te rijden voorbij geraken aan Tom Vialle en Jago Geerts. De Vlaming zocht een kwartier lang een weg voorbij Van de Moosdijk, die voor het eerst aan de leiding reed in een MX2-wedstrijd.

Toen de Eindhovenaar uiteindelijk Geerts voorbij moest laten gaan, ging laatstgenoemde direct hard onderuit, waardoor Vialle, die Van de Moosdijk ook al was gepasseerd, en de Nederlander uit moesten wijken.

Vialle ging vervolgens soeverein naar de zege voor Ben Watson, die Van de Moosdijk in de laatste ronde nog passeerde. De Kawasaki-rijder hield Maxime Renaux en Isak Gifting wel achter zich. Bas Vaessen werd, achter Geerts, knap achtste.