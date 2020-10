MXGP Limburg: Bogers verrast met pole

De MXGP-rijders waren op de hoogte van hoe de eerdere sessies in het regenachtige Lommel verliepen. Dat betekende dat ze vroeg hun snelste tijd neer moesten zetten. Romain Febvre en Arnaud Tonus slaagden daar in ieder geval niet in. Hoewel de Fransman en de Zwitser als eersten doorkwamen om een rondetijd neer te zetten, blokkeerde Tonus zijn voormalig teamgenoot en kreeg dat vervolgens, vermoedelijk in goed verstaanbaar Frans, te horen.

Calvin Vlaanderen en Brian Bogers zaten er direct goed bij. De Gebben van Venrooy Yamaha-rijder noteerde de snelste tijd, voor Bogers. Beide piloten waren sneller dan Tony Cairoli en Jeremy Seewer, die even eerder de finish waren gepasseerd.

Het was echter Tim Gajser die de tijd van beide Nederlanders verpulverde en met meer dan anderhalve seconde. Ook Jorge Prado ging harder dan het duo.

Bogers zelf wist zijn tijd ook opnieuw te verbeteren en ging naar P2, gevolgd door Seewer. Het was echter Jeremy van Horebeek die het tweetal aftroefde en zo naar de tweede plaats ging. Niemand kwam echter in de buurt van de tijd van Gajser, die afgelopen zondag al de MXGP van Vlaanderen won.

Ondanks dat de baan steeds zwaarder werd, konden bepaalde rijders hun tijden blijven verbeteren. Toen het ook nog eens stopte met regende, barste de strijd om de topposities andermaal los.

Clément Desalle verbeterde zich nog een keer en zou uiteindelijk als derde eindigen achter Gajser en Brian Bogers die in de slotfase de pole pakte. Een prachtig resultaat voor de Eindhovenaar, die voor het eerst in zijn MXGP-carrière als eerste naar het starthek mag. Afgelopen zondag toonde Bogers al de snelheid om naar het podium te gaan en vanmiddag lijkt hij opnieuw een poging te kunnen wagen.

Prado werd vierde voor Van Horebeek en een eveneens sterke Vlaanderen. Seewer eindigde als zevende voor Jordi Tixier en Gautier Paulin. Romain Febvre kwam niet verder dan de dertiende tijd.

Geerts pakt opnieuw pole in MX2

Net als tijdens de MXGP van Vlaanderen start thuisfavoriet Jago Geerts vanaf pole. De snelste tijden werden al vroeg in de sessie neergezet, waarna de baan alleen maar langzamer werd. Maxime Renaux en Roan van de Moosdijk sloten direct aan achter Geerts en konden hun tijd, ondanks meerdere pogingen, niet meer verbeteren. Tom Vialle deed dat niet al te laat in de sessie wel en werd daardoor vierde, voor Ben Watson, Jed Beaton en een sterk rijdende Bas Vaessen die als zevende naar het starthek mag. Nathan Renkens, Isak Gifting en Alberto Forato maakten de top-tien compleet.