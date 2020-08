MXGP Kegums: Gajser pakt eerste manche, Herlings vierde

Herlings claimde eerder in de ochtend nog de pole op de aangepaste baan in Letland, maar kon dat niet omzetten in een kopstart. Het was GasGas-rijder Ivo Monticelli die als beste weg was, maar al snel Honda-rijder Gajser voorbij zag komen. Ook Jorge Prado en Arminas Jasikonis gingen de Italiaan snel voorbij.

Herlings startte rond de tiende plaats en moest zich dus, voor de vierde keer in vijf wedstrijden, naar voren zien te rijden. Vooral Clément Desalle maakte het Herlings heel lastig. De Belg hield Herlings tot halverwege de wedstrijd achter zich voor P5, maar zag hem na een eigen fout toch profiteren. Een paar ronden laat delfde ook Monticelli het onderspit. De achterstand op de koplopers bedroeg daarna bijna een halve minuut, waardoor Herlings met die vierde stek genoegen moest nemen, zeker nadat hij zelf ten val kwam en nogmaals voorbij moest zien te gaan aan Monticelli. Dat lukte, en zo leverde de val Herlings niet meer op dan een klein deukje in het vertrouwen.

Voor Gajser was het vooraan een simpele wedstrijd. Nummer twee Prado kon geen vuist maken en viel terug in de klauwen van Jasikonis, die uiteindelijk tweede werd. Achter Herlings werd Romain Febvre vijfde, voor Gautier Paulin.

Geblesseerde Coldenhoff rijdt sterke manche

Voor Glenn Coldenhoff is de derde Letse GP een kwestie van doorkomen. De winnaar van de eerste wedstrijd in Letland liep in de GP van Riga een flinke ribblessure op en ondervindt daar nog veel hinder van. Hij startte als achtste en viel even terug naar P10, maar leek halverwege de manche zijn ritme te vinden. Uiteindelijk was Coldenhoff één van de snelste mannen in de top-tien en ging hij zelfs voorbij aan Monticelli en Desalle, waardoor hij als zevende eindigde. Desalle, Tony Cairoli en Jeremy van Horebeek maakten de top-tien compleet.

Uitslag MXGP Grand Prix van Kegums - Manche 1

Pos Coureur Ronden Interval 1 Tim Gajser 17 2 Arminas Jasikonis 17 8.779 3 Jorge Prado 17 21.090 4 Jeffrey Herlings 17 29.165 5 Romain Febvre 17 32.391

Van de Moosdijk vierde in MX2

In de MX2 was Tom Vialle van begin tot eind de te kloppen man. De KTM-coureur, die midweeks nog tegenviel, domineerde de eerste manche na de kopstart te pakken. Jago Geerts zou als tweede eindigen na een slechte start en, richting het einde van de wedstrijd, een val die hem vele tijd kostte. Achter een sterk rijdende Ben Watson werd Roan van de Moosdijk vierde.