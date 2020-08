MXGP Kegums: Herlings pakt pole met halve seconde

Voor de derde van drie GP’s in Letland is de baan iets aangepast en dat maakte dat de heren coureurs best moesten zoeken. Uiteindelijk was het The Bullet die zich als beste wist aan te passen. Herlings hield de winnaar van de tweede manche van de MXGP van Riga, Arminas Jasikonis, zes tienden achter zich. Jorge Prado werd derde. Herlings’ grootste uitdager voor de WK-titel Tim Gajser werd vijfde achter Jeremy Seewer.

Arnaud Tonus, Clement Desalle, Gautier Paulin, Calvin Vlaanderen en Jeremy VAN horebeek maakten de top-tien compleet. Brian Bogers werd vijftiende en Glenn Coldenhoff, die kampt met pijnlijke ribben, eindigde als 19e in de training.

Van de Moosdijk pakt derde tijd

Mathys Boisrame was de snelste man in de MX2. De Fransman bleef husqvarna-ridjer Jed Beaton en teamgenoot Roan van de Moosdijk voor. Titelkandidaten Jago Geerts en Tom Vialle eindigden op de vijfde en zesde plaats.