MXGP presenteert definitieve kalender voor seizoen 2023

In oktober vorig jaar werd de voorlopige MXGP-kalender voor 2023 bekendgemaakt, met onder meer de toevoeging van Arnhem. Drie plekken waren nog niet opgevuld, maar daar is nu verandering in gekomen. De FIM en de organisatie Infront Moto Racing hebben het rooster voor komend seizoen onthuld. Het programma bestaat uit twintig raceweekenden. Zoals bekend wordt het seizoen 12 maart afgetrapt in het Argentijnse Villa La Angostura. Het circus wordt twee weken later vervolgd in het Riola Sorda, Italië en gaat daarna door naar Frauenfeld in Zwitserland, die locaties ontbraken op de voorlopige kalender.

Riola Sorda staat voor de derde keer in de MXGP-historie op het menu, terwijl de race in Zwitserland voor het eerst sinds 2018 terugkeert, dit keer met een compleet nieuwe baan. De laatste keer dat de klasse daar racete won Jeffrey Herlings. In Frauenveld begint het raceweekend op vrijdag, en na een dag rust, wordt deze op tweede paasdag vervolgd. Daarnaast is Finland aan de kalender toegevoegd. Deze race wordt op 30 juli verreden. Het is voor de tweede keer dat MXGP naar Hyvinkää afreist. De Finse race stond in 2022 voor het eerst op de kalender en zag de Nederlander Glenn Coldenhoff winnen.

Het hoogtepunt voor de Nederlandse MXGP-coureurs is natuurlijk op 20 augustus. Dan racet MXGP in Arnhem. De stad debuteert op de kalender. Afgelopen seizoen zou er een Grand Prix in Oss worden georganiseerd, maar vanwege het ontbreken van een vergunning ging dit feest niet door.