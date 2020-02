MXGP-kalender nagenoeg compleet met bevestiging Spaanse GP

Het was al even duidelijk dat de Spaanse GP na een seizoen van afwezigheid terug zou keren op de kalender, maar de precieze locatie bleef tot op heden in het midden. Donderdag maakte de FIM samen met promotor Youthstream bekend dat de wedstrijd gehouden wordt nabij de Spaanse hoofdstad Madrid. Intu Xanadú-Arroyomolinos is een circuit dat bekend staat als een zogenaamde ‘hard pack’-baan.

Youthstream heeft een akkoord bereikt de wedstrijd maar drie jaar op de kalender te zetten waarmee de thuisrace van de nieuwe MX2-wereldkampioen Jorge Prado voorlopig veiliggesteld is. De jonge Spanjaard raakte recent tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd, maar is na verwachting hersteld voor zijn MXGP-debuut in eigen land. Tony Cairoli was in 2018 de laatste winnaar van de Spaanse GP, in de MX2-klasse ging de zege destijds naar Pauls Jonass.

In oktober presenteerde de MXGP-organisatie al een voorlopige kalender. Naast de toevoeging van de Spaanse GP zijn er verder geen veranderingen opgetreden. Alleen voor de Grand Prix van China is nog geen locatie bekendgemaakt. Valkenswaard is de enige Nederlandse troef op de kalender, ondanks een juridische strijd mag het Eurocircuit de MXGP-rijders begin maart toch weer verwelkomen.

Het seizoen begint op 1 maart in Matterley Basin met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Kalender MXGP-kampioenschap 2020

Datum Grand Prix Circuit 1 maart Groot-Brittannië Matterley Basin 8 maart Nederland Valkenswaard 22 maart Patagonië - Argentinië Neuquen 5 april Trentino Pietramurata 19 april Spanje Intu Xanadú-Arroyomolinos 26 april Portugal Agueda 10 mei Frankrijk Saint Jean d'Angely 17 mei Italië Maggiora 24 mei Duitsland Teutschenthal 7 juni Rusland Orlyonok 14 juni Letland Kegums 28 juni Jakarta 5 juli Palembang 26 juli Tsjechië Loket 2 augustus België Lommel 16 augustus Zweden Uddevalla 23 augustus Finland Iitti-KymiRing 6 september Turkije Afyonkarahisar 13 september China n.n.b. 20 september Italië Imola 27 september Motocross of Nations Ernée, Frankrijk

Video: Strijd tussen Cairoli en Herlings tijdens laatste Spaanse MXGP-ronde