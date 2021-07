MXGP Italië: Herlings verslaat Gajser in gevecht om pole

Coldenhoff was de snelste man van het eerste uur. Samen met teamgenoot Jeremy Seewer noteerde de Yamaha-rijder de eerste snelle tijden. Herlings, en even later, Gajser, gingen een klap harder. De kemphanen waren samen een klasse apart.

In de slotfase gingen de nummers één en twee in de WK-stand achter elkaar de baan op. Herlings was de snelste in de eerste sector, maar maakte een foutje in de tweede, terwijl Gajser zijn rondetijd iets verbeterde. Herlings was in een nieuwe poging weer sneller in de eerste sector, maar kon opnieuw geen complete ronde aan elkaar knopen. Zijn derde poging was eindelijk wel de moeite waard: hij ging met vier tienden verschil voorbij aan Gajser en pakte daarmee de pole.

Jorge Prado werd derde voor Romain Febvre en Coldenhoff. Seewer werd zesde voor Tony Cairoli, de winnaar van de vorige GP. Alessandro Lupino en Ivo Monticelli brachten het totaal aantal thuisrijders dat in Maggiora bij de beste tien mag starten op drie. Pauls Jonass maakte de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen werd twaalfde. Brian Bogers noteerde de achttiende tijd.

Het is al de tweede pole van het seizoen voor Herlings, die in Rusland ook de snelste was en in Engeland als tweede naar het starthek mocht. Kwalificeren is dit jaar geen probleem. De snelheid vasthouden in de wedstrijd is tot nu toe nog het pijnpunt. "Het is goed om zo het weekend te beginnen. De start is belangrijk hier. Hopelijk blijft het droog hier. De baan ligt er goed bij. Hopelijk kunnen we een goede start maken en vooraan mee blijven doen."

De weersvooruitzichten voorafgaand aan het weekend voorspelden een modderballet. Inmiddels is die verwachting iets milder geworden, maar er wordt nog altijd regen voorspeld.

Renaux pakt pole in MX2 voor Van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk was in de eerste minuten weer snel onderweg. De Eindhovenaar was bijna een seconde sneller dan de rest toen hij de snelste tijd noteerde voor Maxime Renaux. In de laatste tien minuten werd er door de toprijders versneld. Jed Beaton was de eerste rijder die een serieuze poging deed en ging gelijk harder dan Van de Moosdijk. Ook Renaux ging harder en pakte de eerste tijd met meer dan een seconde. Van de Moosdijk deed ook nog pogingen en kwam in zijn laatste ronde nog tot op twee tienden van de pole. Hij werd dus tweede achter Renaux, maar voor Beaton en teamgenoot Mathys Boisrame. Thibault Benistant werd vijfde.

WK-leider Ruben Fernandez kwam niet voor in de top-drie. De Spanjaard kwam uiteindelijk tot de zevende tijd, net achter Mattia Guadagnini. Kay de Wolf werd negende achter Conrad Mewse en vlak voor Jago Geerts. Tom Vialle keerde terug in de tijdtraining na de vorige wedstrijd in Engeland volledig te hebben laten lopen. De Franse wereldkampioen lijkt nog altijd niet afdoende hersteld van zijn handblessure. Hij noteerde vroeg in de sessie een tijd die maar net in de top-twintig kwam en eindigde de sessie met de 29e tijd.