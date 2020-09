MXGP Italië: Herlings verschalkt Prado in eerste manche

Prado pakte de kopstart voor Ivo Monticelli en Clement Desalle. Herlings was als vierde weg, maar kon al snel voorbij aan Desalle en Monticelli. The Bullet, die in de ochtend nog de pole pakte, kon vervolgens op jacht op merkgenoot Prado, die iets was uitgelopen.

Daarachter vormde zich een groepje van een stuk of acht rijders die allemaal gewaagd waren aan elkaar. Glenn Coldenhoff was één van hen op de zevende plaats. Net als wereldkampioen Tim Gajser startte de Nederlander buiten de top tien. Cairoli en Desalle vormden de kop van dat treintje voor Seewer en Febvre.

Lange tijd leek Prado onderweg naar zijn eerste manchezege, maar uiteindelijk schroefde Herlings het tempo nog even op. Ook Cairoli en Seewer, die op de derde en vierde plaats reden, sloten aan. Daarachter kwam de grootste rivaal van Herlings, Gajser, juist ten val en beschadigde hij zijn radiator.

Herlings had er enkele ronden en pogingen voor nodig maar greep uiteindelijk toch de koppositie ten koste van zijn Spaanse merkgenoot.

Achter Herlings probeerde ook Cairoli voorbij te gaan aan Prado, maar profiteerde Seewer juist. De Zwitser kon op jacht naar Prado, die op zijn beurt Herlings in het zicht hield.

De baan lag er verraderlijk bij en de coureurs moesten dus geconcentreerd blijven rijden. Dat lukte Prado niet helemaal. De Spanjaard viel in de slotronde en eindigde als vierde achter Seewer en Cairoli. Gautier Paulin reed een vrij eenzame wedstrijd op de vijfde plaats, maar eindigde voor Febvre, Gajser en Coldenhoff. De Sloveen verloor dus kostbare punten op Herlings en mocht ook zijn tweede plek in de titelstrijd inleveren. Mitchell Evans en Arminas Jasikonis maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen eindigde knap als veertiende.

Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Geerts wint MX2, Van de Moosdijk valt uit

In de opstapklasse naar de MXGP was het Jago Geerts die kostbare punten pakte op de leider in de titelstrijd, Tom Vialle. De Fransman leek onderweg naar de zege tot een val roet in het eten gooide. Vervolgens kostte een duel met landgenoot Mathys Boisrame hem ook nog eens heel veel tijd.

Voor Roan van de Moosdijk was de race snel voorbij. De Eindhovenaar werd van de baan gereden door een andere crosser en ging vervolgens onderuit. Van de Moosdijk zelf kwam ongehavend uit de val, maar zijn Kawasaki wilde, na een olielek, niet meer verder.