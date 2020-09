MXGP Italië: Herlings verrast met pole op keiharde baan

Het grootste nieuws van de ochtend was de positieve coronatest voor Brian Bogers, die daardoor niet in de training verscheen. Zonder Bogers, en ook Michele Cervellin, gingen de andere MXGP-rijders de baan op voor de training.

De harde baan in Faenza leent zich uitstekend voor rijders als Tim Gajser, Romain Febvre en Jeremy Seewer en minder voor geboren zandrijders als Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Het was dan ook niet verrassend dat de Sloveense wereldkampioen vanaf het begin uiterst comfortabel oogde, terwijl met name Herlings lang nodig had om de juiste afstelling en lijnen te vinden.

Terwijl Coldenhoff zich direct van voren liet zien, kon Herlings met nog zeven minuten te gaan pas de snelheid vinden om zich bij de toppers te kwalificeren. Na eerst een derde tijd te noteren, versnelde The Bullet door in de slotfase en pakte hij de voorlopige pole voor Jeremy Seewer en Tim Gajser.

Achter dat drietal eindigde Febvre als vierde, voor Arnaud Tonus, de lokale held Nicholas Lapucci en Glenn Coldenhoff. Jorge Prado, Gautier Paulin en Alessandro Lupino maakten de top-tien compleet. Arminas Jasikonis eindigde als twaalfde, vier plaatsen voor Tony Cairoli, die totaal niet op zijn gemak was. Calvin Vlaanderen eindigde als negentiende.

Van de Moosdijk op P3 in MX2

Roan van de Moosdijk noteerde in de MX2 de derde tijd achter Maxime Renaux en teamgenoot Mathys Boisrame. Kampioenschapskandidaten Tom Vialle en Jago Geerts eindigden respectievelijk op de achtste en vijfde positie.

VIDEO: Nederlanders bereiden zich voor op Triple GP in Faenza