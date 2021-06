MXGP Groot-Brittannië: Manchezege Gajser, GP-zege voor Cairoli

Opnieuw waren het Jorge Prado en Tony Cairoli die goed weg waren, geflankeerd door Romain Febvre. Jeffrey Herlings kwam vast te zitten tussen zijn twee teamgenoten en moest daardoor van heel ver komen. Door slimme lijnkeuzes hield hij in de openingsronde de schade beperkt. Prado nam in de openingsfase de leiding in voor Febvre en Cairoli. Tim Gajser volgde daarachter en Herlings vocht zich binnen enkele ronden voorbij Glenn Coldenhoff en Jeremy Seewer naar de vijfde plek.

Terwijl het harder begon te regenen werd de baan ook steeds technischer, wat de snelheidsverschillen groter maakte. Cairoli zakte ietsjes weg en Herlings wilde zo snel mogelijk achter Gajser aan en ook voorbij de Siciliaan. Prado maakte ondertussen vooraan een fout, waardoor Febvre de leiding over kon nemen. Ook Gajser kon de aansluiting vinden en voorbij aan Prado net voordat Herlings de aanval kon inzetten bij de Honda-rijder.

Herlings kwam vast te zitten achter Prado en verloor een plekje aan Cairoli. Vervolgens ging de negenvoudig wereldkampioen ook voorbij zijn Spaanse teamgenoot, wat overigens bijna in tranen eindigde, terwijl Herlings nog vastzat. Cairoli kwam tekort op een sprong toen hij net Prado voorbij was. Vervolgens moest de Spanjaard uitwijken en kon hij maar net een touché voorkomen. The Bullet wist inmiddels ook welke lijnen hij moest pakken om zijn merkgenoot te verschalken en zette de motor al snel aan de binnenkant bij Prado.

Vooraan begon Gajser met meer dan twee seconden per ronde in te lopen op de aan de leiding rijdende Febvre. Met nog enkele ronden te gaan, en Gajser dus op het achterwiel, noteerde Febvre plots de snelste ronde van de wedstrijd. Niet veel later maakte hij een klein foutje, waardoor Gajser weer terugkwam in de strijd. In de voorlaatste ronde zette Gajser zijn motor naast die van Febvre en kwam het bijna tot een touché. Bochtenlang reed het duo om de manchezege. Gjaser was de snellere, al een tijdje op dat moment, maar inhalen was lastig op de harde, maar natte, baan. Uiteindelijk sprong hij spectaculair voorbij de Fransman en greep hij toch de manchezege.

Achter het voorste drietal reed Herlings de wedstrijd relatief rustig uit op de vierde plaats, voldoende voor een plek op het podium nadat Gajser de leiding had gepakt. Jeremy Seewer werd vijfde voor Pauls Jonass, Prado en Jeremy van Horebeek. Glenn Coldenhoff en Ben Watson maakten de top-tien compleet.

Van de Moosdijk vierde in MX2

In de MX2 was Mattia Gaudagnini de winnaar van de tweede manche. De Italiaan, rijdend voor ohetzelfde KTM-team als Tony Cairoli en Jorge Prado, promoveerde dit seizoen naar het WK en heeft na vier manches zijn eerste racewinst dus al te pakken.

Lang leek de GP-zege voorbestemd voor Mathys Boisrame van het Nederlandse F&H Kawasaki Racing Team, maar na een uitgekiende inhaalactie gaf hij de zege binnen een ronde weer uit handen door van de motor te vallen. Maxime Renaux profiteerde en pakte zo zijn eerste GP-zege. Door de afwezigheid van Tom Vialle is de Yamaha-rijder nu ook de leider in het WK.

De beste Nederlander in de MX2 was wederom Roan van de Moosdijk, die als vierde eindigde en zodoende op diezelfde plek eindigde in het dagklassement.

Over een week is de volgende wedstrijd in het WK motorcross. Dan wordt op de historische baan van Maggiora gereden, in Italië.