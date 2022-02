MXGP Groot-Brittannië: Gajser ondanks crash naar GP-zege

Prado was het beste weg vanaf het hek en pakte kopstart voor Glenn Coldenhoff en Jeremy Seewer. Tim Gajser, de winnaar van race 1. was achter Ruben Fernandez als vijfde weg. Na tien minuten besloot Seewer om Gajser voorbij te laten, schijnbaar in de hoop dat hij de weg vrij zou maken om Coldenhoff voorbij te komen. De Nederlander, die in de eerste manche nog ver terugviel, wist zich in de tweede manche lang staande te houden op de tweede plaats.

In strijd met Gajser kon Coldenhoff zich ook lang handhaven, totdat de Sloveen alsnog een plekje wist te vinden om de Yamaha voorbij te gaan. Zodoende steeg Gajser ook direct naar de virtuele eerste plek in de GP-uitslag, die daarvoor nog in handen was van Prado. De Spanjaard ging nog altijd aan de leiding van de race, maar zou snel bezoek krijgen van de Honda-rijder. Verderop in de wedstrijd waren er alleen gevechten buiten de top-vijf, tussen Maxime Renaux en Jed Beaton om de zesde plaats. Beide debutanten rijden een uitstekend weekend. Met name Beaton laat zich verder van voren zien dan vooraf werd gedacht. Renaux zal er na zijn kwalificatierace zege iets anders over denken. De Fransman zou uiteindelijk wel de zesde plek pakken voor Beaton.

Met nog vijf minuten te gaan zette Gajser aan en voerde hij de druk op bij Jorge Prado, die hij kinderlijk eenvoudig voorbijreed. Een ronde later ging de Honda-rijder echter tegen de grond en ging Prado hem weer voorbij. In de laatste drie ronden reed Gajser alsnog het gat dicht om Prado nogmaals voorbij te steken, maar de Spanjaard counterde. Zodoende miste de Sloveen de perfecte score in de GP van Groot-Brittannië, maar pakte hij natuurlijk wel de zege en gaat hij aan de leiding van het WK. Coldenhoff eindigde als derde voor Seewer. De Zwitser mocht wel mee naar het eindpodium achter Gajser en Prado.

De volgende race is over een week in Italië.

Perfecte score Längenfelder in MX2

In de MX2 was het wederom Simon Längenfelder die de wedstrijd controleerde. De Duitser was als tweede weg achter Tom Vialle, maar wist de kampioen van 2020 te verschalken en gaf de eerste positie niet meer af. Kay de Wolf kon zijn podiumresultaat uit de eerste manche niet evenaren en werd achter Roan van de Moosdijk vijfde. Vialle verloor nog een plekje aan Jago Geerts, die met de Fransman en de Längenfelder ook het eindpodium haalde, net voor De Wolf en Van de Moosdijk.