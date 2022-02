MXGP Groot-Brittannië: Renaux wint direct kwalificatierace bij debuut

Voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus werd er weer een kwalificatierace verreden in het WK motorcross. Wie in 2020 in Valkenswaard, na de laatste kwalificatierace, had gezegd dat de volgende gewonnen zou worden door Maxime Renaux, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De MX2-kampioen nam brutaal de leiding bij de start voor Tim Gajser en teamgenoot Jeremy Seewer. Glenn Coldenhoff volgde achter Jorge Prado op de vijfde positie.

Terwijl Renaux zichtbaar voluit door bleef rijden, leek Gajser juist de rust te nemen om de juiste lijnen te zoeken. De Honda-rijder probeerde het een keer bij de Franse koploper, maar kon de inhaalactie niet afmaken. Matterley Basin is eigenlijk altijd een lastige baan om in te halen en ook zaterdag, ondanks dat de omstandigheden vrij zwaar waren, was dit geen eenvoudige opgave.

Alleen Jed Beaton leek echt uitstekend door het veld te kunnen snijden. De Australiër, die dit seizoen voor F&H Kawasaki in de MXGP rijdt, startte matig, maar reed vervolgens van rond de twintigste positie terug naar de negende plek.

Mathys Boisramé, die bij KTM twee GP's op de motor van Herlings mag rijden, kon geen onuitwisbare indruk achterlaten. In de trainingen zat hij er al niet heel best bij en tijdens de kwalificatierace kwam hij ten val. Hij ging met een blessure uit de wedstrijd.

Vooraan bleef de volgorde ongewijzigd, ondanks enkele speldenprikken van Gajser bij Renaux. Het duo bleef Seewer en Prado ver voor. Coldenhoff eindigde één plek lager dan hij begon: als zesde, achter Ruben Fernandez. Calvin Vlaanderen werd tiende, voor Brian Bogers. Davy Pootjes, die dit seizoen voor het eerst sinds twee jaar weer een GP rijdt, eindigde als 24e en laatste.

Längenfelder pakt verrassend eerste zege

In de MX2-klasse was het de Duitse belofte Simon Längenfelder die voor het eerst een race wist te winnen. Längenfelder stapte deze winter over van het Diga GasGas-team naar het De Carli team en lijkt zijn draai daar te vinden. Hij leidde van start tot finish en reed na de kopstart gepakt te hebben voor Kay de Wolf uit, die samen met teamgenoot Roan van de Moosdijk de gehele race in de top-vijf bivakkeerde.

De Wolf zou halverwege de race een schuivertje maken en naar P5 terugvallen, waarop hij achter Van de Moosdijk eindigde. Längenfelder hield KTM-rijder Tom Vialle van zich af. Jago Geerts werd derde, voor het Nederlandse duo. Mattia Gaudagnini, vorig jaar nog één van de koplopers in de WK-strijd, werd slechts tiende, achter Kevin Horgmo. Kay Karssemakers was de enige andere Nederlander en eindigde als zestiende. Liam Everts kwam ten val bij de start en viel uit.