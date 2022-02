MXGP Groot-Brittannië: Gajser profiteert van late schuiver Seewer

Voor de races in Matterley Basin werd er stilgestaan bij het overlijden van René Hofer, het Oostenrijkse KTM-talent dat afgelopen winter overleed bij een lawine instorting. Het voltallige MXGP-paddock hield zich een moment stil om de geliefde rijder te eren. Veel crossers reden ook met een speciaal voor Hofer ontworpen sticker rond. De deelname van KTM aan de races dit weekend was ondertussen alweer teruggebracht tot één rijder: Tom Vialle in de MX2. Mathys Boisramé, de tijdelijke vervanger van Jeffrey Herlings in de MXGP, raakte op zaterdag geblesseerd.

De kopstart ging verrassend naar Alberto Forato. De Italiaan zou deze echter al snel kwijtraken aan Jorge Prado, die op zijn GasGas direct probeerde weg te lopen. De Spanjaard kreeg echter het Yamaha-duo Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff achter zich aan. Forato nam zetel op de vierde positie. Tim Gajser startte rond de tiende positie, maar reed na de eerste doorgang bij de finish al op de vijfde stek, voor kwalificatieracewinnaar Maxime Renaux. Jed Beaton lag zevende.

Terwijl vooraan de strijd ontbrandde tussen Prado en Seewer, ging Gajser in de fout en zag hij Renaux voorbijsteken. Even later zette Seewer zijn motor aan de binnenkant bij Prado, maar die gooide de deur, zoals wel vaker, hard dicht. Na enkele ronden maakte de Zwitser alsnog de beslissende actie en liet hij Prado achter zich.

Coldenhoff was logischerwijs de volgende rijder om Prado onder druk te zetten, maar de Nederlander moest in eerste instantie vooral achter zich kijken, waar teamgenoot Renaux en Gajser de aansluiting wisten te vinden. Ondertussen moest ook Seewer weer rekening houden met Prado, die de aanval inzette om de koppositie terug te pakken. Prado vroeg echter veel van zichzelf en voordat hij Seewer voorbij kon komen, vond hij Gajser op zijn achterwiel, die Coldenhoff voorbij was gesneld. De Spanjaard had geen antwoord op de versnelling van de viervoudig wereldkampioen, die doorstootte richting Seewer, terwijl Prado ook bezoek kreeg van Renaux. Coldenhoff zakte steeds verder terug. Uiteindelijk zou de Nederlander zevende worden achter Beaton en Forato.

De zege ging uiteindelijk niet naar Seewer, die anderhalve ronde voor het einde ten val kwam en zo de zege cadeau deed aan Gajser. De Zwitser moest daarna Renaux nog van zich af zien te houden, maar slaagde daar wel in. De Sloveen bekroonde zo een uitstekende opmars van P9 naar P1, hoewel daar dus wel wat geluk bij kwam kijken.

Längenfelder domineert MX2, De Wolf derde

In de MX2-klasse was het de Duitser Simon Längenfelder die net als in de kwalificatierace de wedstrijd wist te domineren. Hij bleef KTM-rijder Tom Vialle ver voor. Achter het duo waren er de nodige wisselingen. Nadat aanvankelijk de derde plaats werd bezet door de Nederlander Kay de Wolf op de Husqvarna, nam Kevin Horgmo van F&H Kawasaki dat plekje even over, De Noor maakte even later echter een matige landing en verloor heel veel snelheid. Daardoor verloor hij een paar plekjes, om een paar ronden later nog ten val te komen. De Wolf schoof zo weer door naar P3, vanwaar hij Vialle uiteindelijk nog onder druk zou zetten, maar niet meer voorbijkwam. Achter het voorste trio eindigde Jago Geerts, die vroeg in de race onderuit schoof, als vierde. Stephen Rubini bleef Roan van de Moosdijk en Horgmo voor. Mikkel Haarup, Andrea Adamo en Hakon Fredriksen maakten de top-tien compleet.