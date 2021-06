MXGP Groot-Brittannië: Cairoli voert KTM-drietal aan

Jorge Prado ging het beste van start voor Jeremy Seewer, Cairoli en Coldenhoff. Prado werd al snel ingehaald en Herlings, die als vijfde weg was, zag dat hij er snel achteraan moest. The Bullet ging op fraaie wijze aan de buitenkant voorbij aan Seewer, die achter Coldenhoff op de vierde plaats lag. Herlings' inhaalactie was prachtig en een beetje riskant op de half natte baan, maar dat had als nadeel dat ook Gajser snel kon volgen.

Terwijl de regen stopte, maakte Herlings jacht op Coldenhoff en na enkele ronden achter de Yamaha-rijder te hebben gereden met zo nu en dan een snellere en soms een tragere ronde, vond hij zijn weg voorbij zijn landgenoot, die ook direct Gajser voorbij zag gaan. Daarna vormde zich vooraan een top-vier die al eerder was verwacht: Cairoli, Prado, Herlings en Gajser. Aangekomen op die derde plaats, keek Herlings tegen een achterstand aan van meer dan tien seconden, waardoor hij in de laatste rondes van de wedstrijd veroordeeld was tot het verdedigen ten opzichte van Gajser.

Seewer liet zich in het vervolg ook aftroeven door Pauls Jonass en Romain Febvre. Dat duo bestookte elkaar flink met aanvallen, maar zou in slagvolgorde, Jonass en dan Febvre, over de finish komen. Cairoli ging onbedreigd naar de zege en kon onderweg zelfs even zwaaien naar het publiek. Prado bleef Herlings en Gajser net voor. Achter de top-vier werd Coldenhoff 'best of the rest' als vijfde, zijn beste seizoensprestatie tot nu toe.

Achter Seewer werd Alessandro Lupino negende voor Arnaud Tonus. Ben Watson kwam voor eigen publiek niet verder dan P11, terwijl Brian Bogers in zijn rentree dertiende werd. Calvin Vlaanderen moest na een val bij de start genoegen nemen met de zeventiende plek.

Renaux indrukwekkend naar zege MX2-manche

Maxime Renaux heeft de eerste MX2-manche in Winchester gewonnen. De Fransman was als snelste weg en versloeg landgenoot Mathys Boisrame. De F&H Kawasaki-rijder leek in de slotfase het gat met de Yamaha-rijder te dichten, maar kreeg in de slotfase te maken met een aanstormende Ruben Fernandez, die zijn motor in de allerlaatste bocht voorbij die van Boisrame wurmde. Roan van de Moosdijk was op de achtste plek de beste Nederlander, terwijl Kay de Wolf na een valpartij genoegen moest nemen met de vijftiende plek.