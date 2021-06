MXGP Groot-Brittannië: Cairoli verslaat Herlings voor pole

Pauls Jonass was in de openingsfase de snelste man op de harde en behoorlijk droge baan na de vrije training te hebben gedomineerd. In Winchester wordt regen verwacht tijdens de races en daarom is er zuinig gedaan met het voorradige sproeiwater voor de MXGP van Groot-Brittannië.

Ook Alessandro Lupino was weer vlot onderweg. De Italiaan, rijdend voor het kleine Marchetti Racing Team, rijdt indrukwekkend rond in de eerste wedstrijden van het WK motorcross en blijkt op de KTM een flinke kluif voor veel van de toprijders, niet in de minste plaats omdat hij naast het rijden van snelle rondetijden, ook over goede starts beschikt. Hij was aanvankelijk de naaste belager van Jonass.

Aan het einde van de sessie gingen de toppers er weer echt even voor zitten. In eerste instantie nam Tony Cairoli het stokje over van Jonass en ging hij met zeven tienden verschil naar de beste tijd. Jeffrey Herlings nestelde zich tussen Cairoli en Jonass op de tweede plaats. Romain Febvre leek onderweg naar de allerbeste tijd, maar zou uiteindelijk op de derde plek komen, ook voor de GasGas-rijder. Lupino eindigde de sessie als vijfde voor Jorge Prado en Tim Gajser. Jeremy Seewer werd achtste voor Calvin Vlaanderen en Brian Bogers, die daarmee het totaal aantal Nederlanders in de top-tien op drie zetten. Glenn Coldenhoff reed de veertiende tijd.

Uitslag Kwalificatie MXGP van Groot-Brittannië:

Pos # Rijder Motor Ronden Tijd Interval Km/u 1 222 Antonio Cairoli KTM 7 2'19.201 57.931 2 84 Jeffrey Herlings KTM 8 2'19.408 0.207 57.845 3 3 Romain Febvre Kawasaki 8 2'19.501 0.300 57.806

Geen Vialle in MX2, Fernandez op pole

In de MX2 ging de pole naar de Spanjaard Ruben Fernandez. Bij afwezigheid van Tom Vialle, die door een handblessure na een korte poging forfait gaf, zijn er veel kapers op de kust voor de GP-zege. Naast Fernandez zullen ook Thibault Benistant en Maxime Renaux op de zege azen. Roan van de Moosdijk was op de vierde plek de beste Nederlander. Mikkel Haarup maakte de top-vijf compleet. Kay de Wolf kwam niet verder dan de dertiende plek.

De eerste MX2-wedstrijd in Matterley Basin start om 13.00 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de eerste manche in de MXGP.