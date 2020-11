MXGP Garda: Gajser domineert tweede manche, P5 voor Bogers

Voor wie de kopstart was, zal niemand in de eerste ronde hebben beziggehouden. Tony Cairoli was als een raket weg en sneed naar binnen, maar kwam daar Arnaud Tonus tegen. Het duo haalde de bocht niet en enkele fotografen zullen hun leven niet zeker hebben geacht toen de twee motoren over de berm terug de baan op kwamen. Gelukkig bleef letsel bespaard.

Vooraan was het al snel Tim Gajser die de leiding in handen had voor Jeremy Seewer en Romain Febvre, de winnaar van de eerste race. De Fransman haalde op indrukwekkende wijze Seewer in en kon op jacht naar Gajser, wie hij in moest zien te halen om de GP-zege naar zich toe te trekken.

Wie ook uitstekend vertrokken was, was Brian Bogers. De enige overgebleven Nederlander in de MXGP kende een desastreuze eerste manche, maar revancheerde zich in de laatste race van het seizoen. Hij lag al snel op de zesde plaats en zette nabije pensionado Clément Desalle flink onder druk. De Waal sloeg terug na een eerste inhaalactie van de Eindhovenaar, maar die liet zich niet uit het veld slaan en bleef goed volgen. Daardoor kon Bogers ook profiteren en naar P5 stijgen toen de Kawasaki-rijder ten val kwam.

Vooraan veranderde er weinig meer. Gajser won en eindigde daarmee op gelijke punten, maar boven Febvre voor de GP-zege. Gautier Paulin eindigde zijn laatste race als derde voor Seewer en Bogers. Brent van Doninck werd zesde, voor Desalle en Jordi Tixier. Arnaud Tonus en Evgeny Bobryshev sloten de top-tien af.

Paulin mocht door zijn derde plaats ook mee naar het podium na zijn laatste GP. Desalle was dat niet gegund, maar de felicitaties en omhelzingen aan na de finishvlag waren daar niet minder om.

Watson slaat dubbelslag in spectaculaire tweede manche

Ben Watson heeft spectaculair de laatste GP van het seizoen gewonnen. De Brit reed zijn laatste MX2-wedstrijd en pakte zijn tweede zege. Hij kon profiteren van een valpartij van teamgenoot Jago Geerts, die er lelijk vanaf ging en op een brancard werd afgevoerd. Dat gebeurde overigens vlak nadat beide rijders elkaar weinig ruimte lieten op de baan. Geerts stak zijn Yamaha een paar keer naast die van zijn teammaat, maar die gooide telkens de deur dicht.

Ook wereldkampioen Tom Vialle, die de eerste manche nog domineerde, kende een mindere race. Hoewel hij veruit de snelste leek, ging hij tot drie keer toe tegen de grond. De eerste keer was vlak na de start, waar hij nu eens niet de kop pakte. Vervolgens leek hij zich terug te vechten en zelfs nog kans te maken op de zege, totdat hij weer viel. Vialle eindigde als vijfde in de race en werd daarmee tweede in de daguitslag, voor Maxime Renaux.

Roan van de Moosdijk kwam niet meer in actie in de laatste MX2-race van het seizoen. De Eindhovenaar had teveel last van zijn duim, die hij tijdens de vorige GP bezeerde.