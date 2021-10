Gajser grijpt macht in MXGP, Herlings crasht twee keer

De kopstart was voor Jorge Prado voor Tony Cairoli. Tim Gajser reed nog voor Jeffrey Herlings, die ook een uitstekende start had. The Bullet reed samen met zijn Sloveense concurrent naar de eerst twee plekken, terwijl Romain Febvre van verder naar achteren naar voren moest zien te komen.

Toen de Fransman aan begon te dringen bij Jorge Prado voor P4, ging Herlings plotseling onderuit toen zijn achterwiel uitbrak. De KTM-rijder viel terug tot P9 en vocht zich weer naar voren. Aanbeland op de vierde plek maakt hij echter opnieuw een fout en ging er bij een landing hard af. Weer viel de Nederlander terug, dit keer tot de tiende plek. Daar kwam hij vast te zitten achter Mathys Boisramé. De Fransman is pas drie wedstrijden de teamgenoot van Romain Febvre, maar bewees hem direct al een goede dienst door de opmars van Herlings enige tijd te stuiten. Hij zal van geluk spreken dat hij zich niet ernstig heeft bezeerd, maar de valpartijen kostten hem wel de nodige punten in het WK.

Het kostte Herlings wat minuten om zijn ritme terug te vinden, maar toen hij dat te pakken had, wist hij nog te redden wat er te redden viel. The Bullet kwam terug tot op de vijfde plek door Jorge Prado, voor de derde keer in de race, ter verschalken. Vervolgens was er de helpende hand van Tony Cairoli, die Herlings voorbij liet in de laatste ronde.

De GP-zege ging naar Jeremy Seewer voor Tim Gajser en Romain Febvre. Herlings verloor zeven punten op Gajser en twee op Febvre. Herlings staat nu derde in het kampioenschap achter Gajser en Febvre. De achterstand van de Nederlander is één punt op Febvre en drie op Gajser.

Renaux nieuwe wereldkampioen MX2

In de MX2-klasse wist Maxime Renaux met een zege de definitieve slag uit te delen in het kampioenshcap. De Fransman versloeg de aftredend wereldkampioen Tom Vialle in een rechstreeks duel. Ruben Fernandez werd derde, voor Kay de Wolf.