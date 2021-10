Magistrale Herlings pakt MXGP van Frankrijk en rode plaat

De kopstart was dit keer voor Tony Cairoli, die al binnen enkele bochten de koppositie aan Herlings moest laten. Ook Febvre volgde snel. Waar de Fransman in de eerste race brutaal zijn motor naast die van Herlings zette en vervolgens nipt de Nederlander voor kon blijven, leek hij in de tweede race het antwoord schuldig te moeten blijven, totdat halverwege plots de groen machine van Febvre vooraan verscheen.

Herlings bleek een fout te hebben gemaakt en daarbij drieënhalve seconden te hebben verloren. Zodoende, kon Febvre naar de leiding, waarna Herlings zijn ritme terug probeerde te vinden. Opnieuw kon Herlings versnellen, wat hij ook al in de eerste manche deed. In de tweede manche was hij echter op tijd om nog voor de zege te kunnen strijden. Febvre begon ook fouten te maken, wat bijna tot contact leidde. Daarna zat Herlings definitief op het achterwiel van de Fransman. Met nog een minuut te gaan zette Herlings eindelijk zijn machine naast die van Febvre en blufte hij de Fransman af.

De leiders waren weer een klasse apart in de tweede MXGP-race. Tony Cairoli was druk in gevecht met Tim Gajser, die andermaal terrein toe moest geven. De Sloveen zou uiteindelijk wel de derde plek pakken. Pauls Jonass reed ruim daarachter, gevolgd door Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff. Jeremy van Horebeek en Thomas Kjer Olsen maakten de top-tien compleet.

Door de zege pakt Herlings de leiding in het WK weer terug. Zijn voorsprong op Febvre is nu zes punten. Gajser volgt als derde op tien unten achterstand.

Vialle soeverein in MX2

Een uur eerder werd het Franse publiek al op een feestje getrakteerd, doordat Tom Vialle zijn tweede manchezege van de dag pakte. De KTM-rijder ging onbedreigd naar de zege in de tweede race, waarin Nederlanders Roan van de Moosdijk (P8) en Kay de Wolf (P10) een bijrol vervulden.