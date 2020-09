MXGP Faenza: Prado pakt eerste MXGP-zege

Net als in de drie voorgaande manches was Prado als een raket weg. De Spanjaard greep zijn derde kopstart sinds het MXGP-circus in Faenza arriveerde. Door een foutje van Prado raakte de Sloveen aan de leiding. Vervolgens bleef de KTM-coureur op het achterwiel van de Honda zitten.

Glenn Coldenhoff reed opnieuw een sterke race, al moest hij wel weer van buiten de top-vijf komen. De Bestenaar reed in de eerste ronden achter het groene blok Clément Desalle en Romain Febvre. Opeens schoot hij er toch voorbij en uiteindelijk reed de GasGas-rijder ook tegen de als vierde rijdende Cairoli, die even daarvoor Mitchell Evans voorbij kon wuiven.

Ook Prado begon wat snelheid te verliezen en zag zijn zekere GP-zege in gevaar komen toen Evans, Cairoli en Coldenhoff aansluiting vonden bij de kleine MX2-kampioen. Prado hield zijn hoofd echter koel en kon de aanstormende groep van zich afhouden. Zo pakte hij de GP-zege.

De winnaar van de eerste manche, Jeremy Seewer, had een belabberde start en moest zich van buiten de top-tien terug zien te vechten. Ook hij kwam vast te zitten achter de groene machine van Febvre.

Gajser bleef aan de leiding rijden en pakte zo de volle buit voor Prado, Cairoli, Evans, Coldenhoff en Febvre. Seewer, Arminas Jasikonis, Gautier Paulin en Jeremy van Horebeek maakten de top-tien compleet. Brian Bogers eindigde knap als twaalfde.

Gajser verkleint zijn achterstand op Herlings met 41 punten tot op 26 punten. Cairoli staat nog altijd tweede met 22 punten achterstand.

Vialle wint MX2

Tom Vialle won in de MX2-klasse, waar Roan van de Moosdijk opnieuw het nodige meemaakte en pas als dertiende over de finish kwam. Op het podium hield de Franse teamgenoot van Jeffrey Herlings de rode plaat met het nummer 84 omhoog als eerbetoon aan de crosser die op zondagochtend geblesseerd uitvalt.