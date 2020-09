MXGP Faenza: Seewer pakt op indrukwekkende wijze eerste zege

De MXGP in Faenza wordt overschaduwd door de afwezigheid van WK-leider Herlings, die zich tijdens de training zwaar leek te blesseren. Dat zorgde er echter wel voor dat veel rijders hun kans schoon zagen om voor een zege te gaan.

Lees ook: Herlings na zware valpartij afgevoerd naar ziekenhuis

Seewer, die de laatste GP’s al een uitstekende indruk achter liet, startte als tweede achter Jorge Prado en had twee derde van de wedstrijd nodig om de Spanjaard voorbij te gaan. Net als zondag, toen Herlings Prado versloeg, zou de KTM-coureur terugzakken in de slotfase. Ook tijdens die GP van Italië was het Seewer die het dichtste bij Herlings kon blijven en de sympathieke Zwitser reed dan ook hard weg bij de 19-jarige protegé van Tony Cairoli.

De Italiaan zelf reed solide op de vierde plaats, op gepaste afstand van Romain Febvre. De Fransman begon druk te zetten bij Prado nadat deze voorbij was gegaan door Seewer, maar raakte door een foutje wat verder achterop.

Tim Gajser kende een zeer lastige wedstrijd. De Sloveense wereldkampioen reed enigszins anoniem rond net buiten de top-vijf en kwam ook even zonder bril te zitten. Uiteindelijk zou hij bezoek krijgen van Glenn Coldenhoff, die zich na een matige start uitstekend naar voren reed en zesde werd achter de Sloveen.

Seewer won dus voor Prado, Febvre, Cairoli en Gajser. Alessandro Lupino werd zevende voor Gautier Paulin en Mitch Evans. Arminas Jasikonis werd tiende voor Clément Desalle en Calvin Vlaanderen, die een uitstekende wedstrijd reed. Datzelfde geldt voor Brian Bogers. De Eindhovenaar, die een vreselijk weekend kende vanwege een positieve coronatest. De Marchetti KTM-coureur eindigde in de eerste manche als vijftiende.

Seewer met gedachten bij Herlings

Seewer stond na afloop direct stil bij wat er met Herlings was gebeurt in de ochtendsessie. "Ik baal echt voor Jeffrey, hij had een hele vervelende crash vanmorgen en dat gun je echt niemand", reageerde de Zwitser. "Ik hoop dat hij er snel bovenop komt!" Over zijn zege was Seewer vooral opgelucht: "Ik heb hier zo hard voor gewerkt! Zo blij dat het nu zover is. Ik heb hier echt geen woorden voor."

Vialle wint in MX2

Tom Vialle heeft zijn leidende positie in het WK MX2 kracht bij kunnen zetten. De Fransman had de beste start en domineerde de wedstrijd voor landgenoot Maxime Renaux en titelconcurrent Jago Geerts. Roan van de Moosdijk, die naar Italië afreisde als derde in de titelstrijd, had, net als in de eerste GP afgelopen zondag, pech in de eerste manche. Ditmaal ging hij bij een crash van teamgenoot Mikkel Haarup tegen de grond. Opnieuw resulteerde dat in een kapotte motor voor de ongelukkige Eindhovenaar.