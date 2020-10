MXGP Europa: Net geen zege voor indrukwekkende Coldenhoff

Jorge Prado kwam als snelste uit het starthek met Romain Febvre achter zich. Doordat Prado zijn motor even af leek te slaan, kwam hij in een bocht stil te staan. Febvre kon niet meer reageren en stond tegen de achterkant van Prado eveneens stil.

De leiding ging daarna naar de verrassend sterke Dylan Walsh. De Nieuw-Zeelandse invaller bij Jack Martens' Honda-team, ging lange tijd aan de leiding. WK-leider Gajser vond maar geen weg voorbij zijn merkgenoot en een treintje van zo'n acht of negen rijders vormde zich achter Walsh.

Uiteindelijk ging Gajser voorbij aan Walsh, die ver terug zou zakken. Prado volgde niet veel later, maar kon Gajser niet onder druk zetten.

Na het terugvallen van Walsh zou Glenn Coldenhoff de camera's op zich gericht krijgen. De GasGas-rijder kon zijn pole niet omzetten in een sterke start, maar haalde de ene na de andere WK-topper in vanaf de achtste positie. Los van Febvre, die zelf in de fout ging en tot achter een bijzonder sterke Brian Bogers terugviel tot de tiende positie, klopte Coldenhoff alle toppers op waarde.

In de slotfase sloot Coldenhoff ook aan bij Prado en ook die moest het antwoord schuldig blijven. De GasGas-rijder ging ook nog op jacht naar de manchezege, maar kwam net een ronde tekort om Gajser nog van de zege af te houden. De Sloveen hield aan de streep iets meer dan een seconde over. De finish kwam net één ronde te vroeg voor Coldenhoff.

Achter het duo eindigde Prado dus als derde, voor een degelijk rijdende Mitchell Evans, Tony Cairoli en Jeremy Seewer. Gautier Paulin, Ivo Monticelli, Bogers en Febvre maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen greep net naast een plekje in de top-tien en werd elfde.

Vialle wint voor Geerts, Van de Moosdijk valt uit

In de MX2 ging de zege naar Tom Vialle, die opnieuw als een raket startte. Jago Geerts werd tweede. Roan van de Moosdijk kon geen potten breken. Na de start kwam de Eindhovenaar ten val. Binnen enkele ronden reed hij terug vanaf P27 naar P13, voordat zijn Kawasaki er de brui aan gaf.