MXGP Europa: Coldenhoff voor het eerst in 2020 op pole

Coldenhoff is naarstig op zoek naar nieuw MXGP succes. Hoewel hij in de eerste GP in Mantova als tweede eindigde, gebeurde dit na straffen voor andere rijders. De crosser uit Best wil ook graag op eigen kracht mooie resultaten bereiken. Na afloop van zijn P7 van afgelopen weekend, liet de GasGas fabrieksrijder weten grote ambities te hebben voor de laatste race in Mantova.

Goede starts zullen daarbij van groot belang zijn. Pole pakken is dan alvast een goed begin. "Het ging erg lekker. De baan was tot nu toe erg vlak. Gelukkig hebben ze hem flink diep gemaakt. Nog geen pole gepakt, eerste keer dit jaar. Maar het zegt nog niets over de races. De start zal van groot belang zijn, hopelijk kunnen we dat vandaag voor elkaar krijgen."

Coldenhoff troefde teamgenoot Ivo Monticelli af. De Italiaan liet zich verrassend van voren zien en eindigde voor toppers als Clément Desalle en Romain Febvre. Uiteindelijk zou de tweede GasGas-rijder als zesde eindigen, nadat Gajser, Paulin, Jeremy Seewer en Jorge Prado nog een poging deden om Coldenhoff van de pole af te houden.

Achter de eerste acht rijders, die binnen één seconde eindigde, zetten Brian Bogers en Calvin Vlaanderen sterke resultaten neer op respectievelijk de negende en de tiende positie. Jeremy Van Horebeek, Mitchell Evans en Tony Cairoli eindigden net buiten de top tien.

De eerste manche wordt om 13.10 uur verreden in Mantova.

Geerts troeft Van de Moosdijk af in MX2

Net als Coldenhoff profiteerden ook Jago Geerts en Roan van de Moosdijk van een diepere en dus zwaardere baan. Geerts noteerde al zeer vroeg de snelste tijd. Van de Moosdijk naderde de Vlaming tot op een halve seconde, voor Conrad Mewse. Bas Vaessen werd knap elfde in de kwalificatietraining.

Geerts verlengt: Vlaamse crosser Geerts verlengt tot en met 2022 bij Yamaha