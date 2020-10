MXGP Europa: Gajser wint eindelijk GP, Coldenhoff op podium

In tegenstelling tot bij de eerste manche schoot Coldenhoff uitstekend uit het starthek, maar moest hij flink wat plekken prijsgeven in het vervolg van de eerste ronde. Uiteindelijk kwam de 29-jarige GasGas-rijder op de zesde plaats terecht achter Tim Gajser, Jorge Prado, Tony Cairoli, Romain Febvre en Jeremy Seewer.

Na enkele ronden kwam Prado ten val. De Spanjaard deed er even over om zijn motor op te rapen en in de juiste richting te krijgen alvorens hij van buiten de top-twintig zijn weg vervolgde.

Gajser overkwam in leidende positie hetzelfde. De Sloveense rode plaathouder viel over zijn stuur heen en verloor daardoor zijn eerste plaats aan Cairoli. Geoefend als Gajser is in vallen, zat hij al snel weer op de motor, waarbij hij overigens Febvre hinderde. Febvre verloor in de eerste race al heel veel plaatsen door vast te zitten achter Prado en kon dus opnieuw niet profiteren van een fout van de concurrent.

Fysiek en technisch hield Gajser geen problemen over aan de val en zo viel hij weer aan om Cairoli alsnog van de manchezege af te houden. De Sloveen zette alle zeilen bij, maar zou net tekort komen om de Siciliaan van de zege af te houden.

Het duo eindigde voor Seewer, die Febvre drie ronden voor het einde inhaalde, en Coldenhoff op P5. De Nederlander behaalde daarmee de derde plek in de daguitslag. Clément Desalle, Gautier Paulin en Mitchell Evans konden het tempo van de top-vijf niet volgen.

Calvin Vlaanderen en Brian Bogers eindigden eveneens in de top-tien. Vlaanderen reed een hele degelijke wedstrijden en was de eerste privateer op P9, enkele seconden voor Bogers, die tiende werd.

Gajser is eindelijk van de hatelijke nul af en pakte zijn eerste GP-zege in Mantova, voor Cairoli en dus Coldenhoff. Over een week is de volgende race, in Spanje. Gajser staat daar als WK-leider aan de start met elf punten voorsprong op Cairoli.

Geerts pakt weer eens GP-zege

Jago Geerts wist de tweede manche van de MX2 in Mantova winnen. De Vlaming klopte WK-leider Vialle op waarde en eindigde zodoende op gelijke hoogte in de daguitslag. Voor Geerts is het zijn eerste GP-zege sinds de laatste wedstrijd in Letland, zes wedstrijden terug. Punten goedmaken was er dus nog niet bij voor de Yamaha-rijder, maar hij was tevreden dat hij de Fransman weer eens de baas was. Vialle koestert een voorsprong van 46 punten.

Eindhovenaar Roan van de Moosdijk was de enige Nederlander die aan de finish kwam. Na een sterke start viel de Eindhovenaar en kwam hij als zevende over de streep.