MXGP Emilia Romagna: Prado pakte eerste manchezege

De kopstart was voor Prado, voor teamgenoot Cairoli. Calvin Vlaanderen was de snelste Nederlander bij de start en opende als vierde. Glenn Coldenhoff kende een matige start en kwam als 25e door. De Bestenaar vond echter binnen enkele ronden alweer de aansluiting met de top-tien en zou een ijzersterke inhaalrace rijden.

Dat gold ook voor Tim Gajser, die sterk startte en de strijd aanging met Cairoli. De Sloveense wereldkampioen wilde echter in een gat duiken dat er niet was en werd daar zelf de dupe van.

Het was sowieso een kolderieke openingsfase met eerst een fout van Seewer, die bij een inhaalactie op Cairoli maar ternauwernood op zijn motor bleef zitten. Even later was het Romain Febvre die dwars door een reclamebord reed in wat een zoektocht leek naar een lokale druivenstruik.

Prado, de winnaar van de GP van Faenza, profiteerde van de schermutselingen en greep de leiding in de wedstrijd voor Seewer. Met nog tien minuten en twee ronden te gaan, begon Prado zijn, tot nu toe, gebruikelijke stagnatie. De Spanjaard lijkt nog niet helemaal het fitness niveau te hebben om een volledige GP op volle snelheid te rijden op de grote motor.

Seewer keek het enkele minuten aan, maar begon toch met zijn beschietingen voor de koppositie. Prado liet zich echter niet gemakkelijk het kaas van het brood eten en hield de Zwitser de eerste paar ronden achter zich, voordat deze in de fout ging en terugviel naar de derde plaats.

Ook Cairoli, die inmiddels was aangesloten, kwam niet voorbij aan zijn jongere teamgenoot. Zodoende won Prado voor het eerst een MXGP-manche voor Cairoli en Seewer. Mitch Evans werd vierde, voor Gajser, Arminas Jasikonis en Alessandro Lupino. Glenn Coldenhoff eindigde als achtste, voor Desalle en Febvre. Vlaanderen werd veertiende. Bogers, die een keer ten val kwam, eindigde als 21e.

Uitslag MXGP van Emilia Romagna Race 1

Pos # Coureur Chassis Ronden Tijd Interval 1 61 Jorge Prado KTM 17 35'06.974 2 222 Antonio Cairoli KTM 17 35'08.730 1.756 3 91 Jeremy Seewer Yamaha 17 35'19.441 12.467

Door zijn tweede plaats pakte Cairoli de rode plaat met een puntje voorsprong op Jeffrey Herlings, die deze GP en de volgende drie mist.

Geerts wint overtuigend in MX2

Jago Geerts versloeg in de MX2 kampioenschapsrivaal Tom Vialle. De Fransman had een betere start, maar moest de leiding in de openingsbochten aan Geerts laten. De Vlaming liet zich echter gemakkelijk foppen halverwege die eerste ronde.

Geerts zette halverwege de wedstrijd aan en ging op spectaculaire wijze voorbij aan de KTM-coureur door op de wavesectie net wat meer snelheid en risico te nemen. De Yamaha van Geerts leek even achterover te slaan, maar hij hield de controle. Vialle kwam in de slotfase, na een eigen fout, onder druk te staan van Husqvarna-duo Thomas Kjer Olsen en Jed Beaton, maar behield de tweede positie.

Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Roan van de Moosdijk maakte eens een sterke start en pakte daardoor een degelijke zesde plaats. Dat is pas de tweede top-tien klassering in vijf races voor de Eindhovenaar, die veel pech kende in Faenza, maar het podium voor de derde GP dus nog in zicht houdt.