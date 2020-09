MXGP Emilia Romagna: Jasikonis en Van de Moosdijk op pole

De MXGP-toppers maakten er een enorm spektakel van. De baan lag er nog sneller bij dan tijdens de eerste twee GP's in Faenza en leek steeds ruwer te worden. Desalniettemin bleven de echte toprijders versnellen. Dat gebeurde uiteraard wel zonder WK-leider Jeffrey Herlings.

Lang ging de strijd om pole tussen Evans en Seewer. Tien minuten voor het einde van de sessie was het echter plots Jasikonis die bovenaan de tijdenlijst verscheen. De lange Litouwer heeft nog amper van zich doen spreken in Faenza, maar maakte dus indruk in de kwalificatiesessie.

Toen de IceONE Husqvarna rijder nog eens aanzette, sloeg hij een gat van acht tienden met de rest. Seewer dook daar nog wel in en ook Evans verbeterde zichzelf, maar beide piloten vormden geen bedreiging meer voor Jasikonis, die zijn derde pole van het seizoen pakte. Jorge Prado, die afgelopen woensdag beide kopstarts pakte, eindigde als vierde.

Ook de Nederlanders waren steevast in de top-tien terug te zien. Brian Bogers bleef Calvin Vlaanderen steeds nipt voor. In de slotfase was het uiteindelijk toch Vlaanderen die als zevende eindigde, een plekje achter Glenn Coldenhoff, die de snelheid leek te hebben om mee te doen om pole, maar door steeds één mindere sector op 1.1 seconde van de snelste tijd bleef steken. Tim Gajser bleef de GasGas-rijder net voor.

Jordi Tixier, Romain Febvre en Alessandro Lupino maakten de top-tien compleet. Brian Bogers eindigde daar net buiten op de twaalfde plaats. Tony Cairoli maakte met een achttiende tijd niet de indruk dat hij vanmiddag om de podiumplekken mee kan strijden, maar de sluwe Italiaan laat wel vaker lopen in de kwalificatie.

Uitslag van de kwalificatietraining voor de MXGP van Emilia Romagna:

Pos Rijder Motor Tijd Interval 1 Arminas Jasikonis Husqvarna 1'50.705 2 Jeremy Seewer Yamaha 1'50.975 0.270 3 Mitchell Evans Honda 1'51.518 0.813

Van de Moosdijk op pole in MX2

Net als voor de race van afgelopen woensdag pakte Roan van de Moosdijk de pole position in de opstapklasse. De Eindhovenaar is al de hele week snel op de harde Italiaanse baan, maar telkens slechte starts speelden hem tot nu toe parten. Dit weekend ligt de druk van het volledige F&H Kawasaki Racing Team op zijn schouders daar teamgenoten Mikkel Haarup en Mathys Boisrame niet in actie kunnen komen.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Foto: Niek Fotografie

Van de Moosdijk eindigde voor Jed Beaton en Maxime Renaux. De Franse winnaar van de eerste MX2-wedstrijd in Faenza maakte nog een flinke smakkert in zijn laatste ronde. Kampioenschapskandidaten Tom Vialle en Jago Geerts mogen als respectievelijk nummer zes en acht naar het starthek.