MXGP Emilia Romagna: Cairoli pakt GP en rode plaat

Voor de vierde keer op rij pakte de kleine Spanjaard de kopstart. Tot halverwege de wedstrijd kon Prado die koppositie onbedreigd vasthouden, totdat wereldkampioen Tim Gajser aan het achterwiel kwam. Net als een paar dagen eerder, liet Prado zich de tweede manchezege afsnoepen. Ook Tony Cairoli vond zijn weg voorbij zijn teamgenoot, die energie tekort leek te komen. Na de eerste manche had de Spanjaard aangegeven de dag ervoor behoorlijk ziek te zijn geweest, en dat was te zien in de tweede manche.

Terwijl Prado terugviel naar de zesde plaats, tot achter Glenn Coldenhoff, brandde vooraan de strijd om de GP-zege los. Die ging voornamelijk tussen Cairoli en Seewer. De Zwitser moest zowel Febvre als de Siciliaan in zien te halen en op de tweede plaats eindigen om de GP te winnen. Gajser was inmiddels ver buiten bereik geraakt. Nadat iedereen voorbij was gegaan aan Prado, die zich kranig verweerde, waren de verschillen wel gemaakt.

Zo eindigde Gajser voor Cairoli en Febvre. Seewer en Coldenhoff lieten in de slotfase het voorste trio lopen. Prado eindigde als zesde, voor Clément Desalle, Mitch Evans, Gautier Paulin en Alessandro Lupino. Cairoli won de GP en stond samen met Gajser en Prado op het podium. De Siciliaan pakt eveneens de leiding in het WK af van Jeffrey Herlings, die de komende drie GP's ook nog mist.

Calvin Vlaanderen reed na een matige start naar een sterke twaalfde plaats. Brian Bogers kwam geheel niet in het spel voor en viel uit.

Vialle neemt Geerts GP-zege af

Tom Vialle won de MX2 voor Geerts. De zege in de tweede manche voor rivaal Geerts was voldoende voor de Fransman om de eindzege te pakken, daar het duo in de eerste manche in omgekeerde volgorde over de streep kwam. Roan van de Moosdijk reed een sterke tweede manche en eindigde als vierde, achter Jed Beaton, die het podium completeerde.