MXGP-baas: Nederland moet Nations-titel met publiek verdedigen

Vorige week verklaarde Luongo in gesprek met deze website dat het voor zijn organisatie een enorme klus zou worden om races achter gesloten deuren te houden. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan inkomsten uit uitzendrechten. Entreegelden van bezoekers zijn hierdoor van essentieel belang voor de cashflow van het kampioenschap. Ondanks dat de coronacrisis diepe sporen nalaat in de motorsportwereld, heeft Luongo er alle vertrouwen in dat hij op relatief korte termijn een wedstrijdprogramma op poten kan zetten.

“We hebben nog voldoende tijd om een geweldig kampioenschap neer te zetten”, verklaart hij in gesprek met Motorsport.com. “Het is pas mei en de situatie is in veel landen aan de beterende hand.” Voorlopig blijft Luongo bij het programmeren van GP’s op circuits die aanvankelijk ook op de kalender stonden, terwijl andere landen (denk aan de Scandinavische landen) minder zwaar getroffen zijn en wellicht bereid zijn het kampioenschap uit de brand te helpen: “We bekijken verschillende scenario’s, maar op dit moment focussen we ons op de huidige circuits om alsnog een Grand Prix te kunnen houden.”

In het MXGP-reglement staat niet vastgesteld hoeveel races er gehouden moeten worden voordat er sprake is van een geldig kampioenschap. Luongo spreekt zich daar desgevraagd ook niet over uit. Wel zegt hij vertrouwen te hebben in het afwerken van ‘zoveel mogelijk wedstrijden’. “Het is nog te vroeg om een specifiek aantal te noemen, maar ons plan is om zoveel mogelijk GP’s te organiseren. Het uiteindelijke aantal kan ik je in december pas vertellen.”

Het is uitgesloten dat het kampioenschap uiteindelijk in 2021 afgemaakt gaat worden. Men hoopt in februari of maart van volgend jaar gewoon weer de draad op te pakken voor een regulier seizoen. De positie van de Motocross of Nations is een ander discussiepunt in de MXGP-paddock. De traditionele landenwedstrijd staat doorgaans als laatste wedstrijd van het seizoen op het programma, maar door het verschuiven van de races kan het nu zijn dat de titelstrijd nog niet eens beslist is als de mondiale motorcrosstop in Frankrijk aan de start verschijnt voor de Nations.

Jeffrey Herlings, afgelopen jaar in Assen onderdeel van de winnende MXoN-formatie, zei eerder in gesprek met Motorsport.com al dat een Nations-wedstrijd gedurende het seizoen niet wenselijk is. Voor Luongo staat buiten kijf dat de Nations vooral een evenement moet worden waar ‘het normale leven’ weer opgepakt kan worden. “De Motocross of Nations gaat door en het wordt dit jaar fantastisch”, aldus Luongo. “Het wordt dit jaar nog specialer omdat het de terugkeer van ons ‘normale leven’ moet worden. Het is zeker dat het Nederlandse team de titel voor een groot publiek gaat verdedigen.”