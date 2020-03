Ook MXGP Argentinië uitgesteld door coronavirus

De GP van Patagonië is de tweede MXGP-ronde die in de afgelopen week is uitgesteld. Eerder werd ook de vierde ronde, in Trentino, verplaatst naar juli. Daarmee hebben de motorcrossers nu een uitgebreide rustperiode tot de GP van Spanje op 19 april.

Door de verplaatsing naar november wordt de GP in Argentinië de laatste ronde van het wereldkampioenschap. De ronde zou ook plaatsvinden na de Motocross of Nations in Ernee. Bovendien zit er een gapend gat tussen de laatste twee rondes van de titelstrijd. Ideaal is anders voor de rijders die mee willen doen om de titel. Zij zullen dus mogelijk nog een beslissend duel moeten uitvechten na de landenwedstrijd.

De beslissing om de Argentijnse ronde van de MXGP uit te stellen is net op tijd genomen. Teams stonden op het punt om naar Zuid-Amerika af te reizen. Zo vernam Motorsport.com van KTM dat het team van Jeffrey Herlings woensdag al zou vertrekken.

De Argentijnse ronde van de MotoGP, die staat geprogrammeerd op 19 april op het circuit van Termas de Rio Hondo, gaat voorlopig nog gewoon door.