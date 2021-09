Herlings pakt GP-zege in Afyon, Gajser wint tweede manche

Na een sensationele eerste manche op woensdag was de baan weer enigszins opgelapt voor de start van de tweede moto. Opnieuw was Jorge Prado als beste weg. Hij ging aan de leiding, maar was voorzichtig nadat hij eerder zijn leidende positie verspeelde. Herlings kon goed meekomen op de tweede plaats met Tim Gajser in zijn kielzog, terwijl de sterke Tony Cairoli als vijfde aan de race begon.

Inhalen bleek in de eerste manche lastig en ook in de tweede manche was het niet veel beter. Herlings hield de druk op zijn jongere teamgenoot terwijl Gajser voor het eerst een echte misstap beging. De Honda-coureur liet zijn achterwiel iets te ver weg glijden waardoor hij rare toeren moest uithalen om overeind te blijven. Dat lukte, maar hij moest wel een gaatje laten ten opzichte van Herlings. De andere Nederlanders verging het in de beginfase minder goed. Glenn Coldenhoff kwam ten val na een duel met Henri Jacobi. Hij werd daarna nog aangereden door Brian Bogers en verloor veel tijd.

Gajser herpakte zich na zijn momentje en zette de achtervolging weer in. Met achttien minuten op de klok had 'Tiga' de aansluiting te pakken en wist hij Herlings te verschalken. Direct ging de Sloveen op jacht naar Prado, maar die gaf zich niet snel gewonnen. Zodoende kwam de Honda-man in de sandwich bij Prado en Herlings, die met z'n drieën op een postzegel reden. Gajser nam een moment om de lijnen van Prado te spotten en het duurde maar even voordat de WK-leider nogmaals een aanval probeerde.

Deze keer slaagde zijn opzet en ging hij naar de leiding in de wedstrijd. In de strijd om de GP-zege moest Herlings nu wel volgen en dat deed hij. De Nederlander vond snel een weg langs Prado en kon zich richten op Gasjer, die derde werd in de eerste manche. Het tempo van de twee koplopers lag duidelijk te hoog voor Prado, die terugviel tot voor de neus van zijn teamgenoot Cairoli. Herlings deed op zijn beurt nog een poging om aan te dringen bij Gajser, maar slaagde daar niet in. Hij reed de wedstrijd op zo'n zes seconden van racewinnaar Gajser uit.

Herlings pakte daardoor met een 1-2 wel de Grand Prix-zege en is tot op 34 punten van WK-leider Gajser gekomen. Daarachter was het nog enige tijd spannend tussen teamgenoten Cairoli en Prado. De jonge Spanjaard trok aan het kortste eind toen Cairoli in de technische sectie langs de buitenkant voorbij schoot. Met een 2-3 werd Cairoli tweede in het dagklassement terwijl Prado zijn verloren zege in de eerste manche niet meer goedmaakte en in de middenmoot bleef steken.

Romain Febvre werd vijfde in de tweede manche, hij kwam zijn teleurstellende val eerder op de dag niet meer te boven. De Kawasaki-rijder moest daardoor ook genoegen nemen met een plek buiten het podium in de GP. Pauls Jonass werd zesde voor Alberto Forato en Alessandro Lupino. Thomas Kjer Olsen werd negende terwijl Brian Bogers een knappe tweede helft van de race afwerkte en tiende werd op de GasGas.

Na zijn crash eerder in de manche bleef Glenn Coldenhoff op de negentiende plek steken. Calvin Vlaanderen kende ook geen beste dag. Hij moest al na één ronde in de tweede manche opgeven met een tot nu toe onbekend probleem.

MX2: Vialle pakt GP-zege voor Renaux

In de tweede MX2-manche van de dag waren de rollen omgedraaid. Maxime Renaux wist de eerste manche overtuigend te winnen en ging als favoriet naar de tweede rit. Hij werd in die tweede manche echter afgetroefd door Tom Vialle, de teamgenoot van Jeffrey Herlings. Vialle kwam zodoende ook op een totaal van 47 punten en ging met de GP-zege aan de haal. Kay de Wolf eindigde in de tweede manche op de achtste plaats en dat was tevens zijn klassering in het dagklassement.

