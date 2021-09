Herlings wint heerlijke eerste manche van MXGP Afyon in extremis

Na de MXGP van Turkije bleven de crossers nog enkele dagen in Turkije voor een midweekse wedstrijd, die woensdag in zijn geheel afgewerkt wordt. Jeffrey Herlings mocht in de eerste manche van pole vertrekken na een interessante kwalificatie, maar de ogen waren ook gericht op de rivaliteit tussen teamgenoten Tony Cairoli en Jorge Prado. De twee vochten afgelopen weekend een intens duel uit waar nog lang over nagesproken werd.

Bij de start konden de beide teamgenoten elkaar niet in de weg zitten, Prado maakte overduidelijk de beste start. Herlings kwam vanaf de binnenste gate goed weg, maar werd bij het ingaan van de tweede bocht afgetroefd door Romain Febvre, de toprijder van Kawasaki. De Brabander reed op de derde plaats, terwijl WK-leider Tim Gajser het tempo niet helemaal kon volgen en al snel op een gaatje van zo'n twee seconden reed. Herlings leek voor de aanval te kiezen bij Febvre, maar kwam daarbij verkeerd uit in een richel en schoot van de baan. De KTM-man herpakte zich en kon de derde plaats vasthouden, al moest hij opnieuw aan de achtervolging beginnen.

Cairoli vocht intussen met Jeremy Seewer om de vijfde plaats en dat liep faliekant mis voor de Yamaha-man. Op de redelijk harde baan in Safyon werd hij van de machine gelanceerd en kwam ten val. Seewer kon zijn weg vervolgen, maar was toch enigszins aangeslagen. Op het moment dat Prado de controle leek te grijpen en een klein kloofje sloeg richting Febvre, ging het ook voor de jonge Spanjaard mis. Hij klapte hard onderuit en bleef zelfs enige tijd liggen. Nadat hij zijn schouders en ledematen gecontroleerd had, besloot Prado zijn weg te vervolgen om nog wat punten op te rapen. De man van de kopstart had echter een grote achterstand opgelopen.

In slagvolgorde kwamen de drie koplopers door: Febvre voor Herlings en Gajser. De Sloveense wereldkampioen had even eerder al een aanval geplaatst bij Herlings, maar hij kon niet profiteren. Febvre hield het tempo hoog en bouwde de voorsprong beetje bij beetje uit, maar het was met tien minuten te gaan niet genoeg om onder de druk van Herlings en Gajser uit te komen. Gajser zocht intussen naar alternatieve lijnen om nog wat van zijn eerste manche maken, maar Herlings zocht op zijn beurt een manier om Febvre aan te vallen. En zo zaten de drie aan de leiding bij het ingaan van de laatste minuten op anderhalve seconde van elkaar.

Op het moment dat Febvre de overwinning in de laatste ronde te pakken leek te hebben, maakte de Fransman een fout. Hij gleed onderuit en gaf zo de leiding aan Herlings. Tegelijkertijd had ook de snelle Cairoli de aansluiting gevonden, hij nam Gajser te grazen en zette de Nederlander nog onder druk. Tevergeefs, Herlings ging niet meer in de fout en won de eerste manche. "Het is lastig inhalen op dit circuit, het was nog erger dan zondag", zei Herlings na afloop. "Ik had wat geluk met Romain, maar een overwinning is een overwinning. Hopelijk kunnen ze voor de tweede manche nog iets doen aan de baan zodat het makkelijker inhalen is."

Cairoli werd tweede voor Gajser, die zodoende nog wat punten prijsgaf in het klassement. Febvre pakte de fiets terug op en reed naar de vierde plaats voor Pauls Jonass. Glenn Coldenhoff vocht een interessant duel uit met Brent Van Doninck en Alessandro Lupino. Hij werd uiteindelijk achtste. Calvin Vlaanderen kwam als dertiende aan de finish met Brian Bogers op de zeventiende plaats. Jorge Prado liet kostbare punten liggen door zijn crash, hij werd 21ste en noteerde een nulscore.

De tweede manche gaat woensdag om 15.10 uur van start.

Renaux pakt dominante overwinning in MX2

Eerder op de ochtend pakte Maxime Renaux van Yamaha de overwinning in de eerste MX2-machine. Hij domineerde de wedstrijd en reed maar liefst zeventien seconden weg van Tom Vialle, de toprijder van KTM. Mattia Guadagnini werd derde, hij versloeg Jago Geerts in een rechtstreeks duel. Kay de Wolf eindigde op de zevende plaats, hij liet Ruben Fernandez achter zich.