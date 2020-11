MXGP presenteert voorlopige kalender voor seizoen 2021

De kalender van het MXGP-seizoen 2020 werd door het coronavirus flink in de war geschopt. Het seizoen begon in maart nog met crosses in Groot-Brittannië en Nederland, maar daarna kwam de klad erin: vanwege het longvirus werden meer en meer wedstrijden afgelast. Pas in augustus kon er weer gereden worden, maar wel met een heel andere kalenderopzet dan oorspronkelijk gepland. Uiteindelijk werkte de MXGP in 2020 nog achttien Grands Prix af, waarbij het Letse Kegums, het Italiaanse Faenza, Mantova en Pietramurata en het Belgische Lommel allen drie races organiseerden.

In 2021 hoopt de MXGP op een normaler verloop van het seizoen en dat blijkt ook uit de voorlopige kalender die de internationale motorsportbond FIM woensdagochtend presenteerde. Het seizoen begint ten opzichte van 2020 een maand later: op 3 april werken de MXGP en de MX2 hun eerste races af tijdens de Grand Prix van Oman. Drie weken later wordt er op een nog onbekende locatie in Italië gereden, waarna in de maand mei een bezoek wordt gebracht aan Portugal, Nederland en Duitsland. De Grand Prix van Nederland wordt niet langer gehouden in Valkenswaard, maar verhuist naar Oss.

Op 13 en 20 juni krijgt het MXGP-seizoen een vervolg met wedstrijden in Rusland en Letland, waarna begin juli twee GP’s in Indonesië worden gehouden: op 4 juli in Jakarta, een week later staat Semarang op het programma. Twee weken later keren de crossers terug in Europa voor de GP van Tsjechië, gevolgd door België op 1 augustus en Zweden op 8 augustus. Daarna volgen eind augustus nog een Grand Prix in Finland en een tweede GP in Rusland. In september racet de MXGP in Turkije en China, waarna in oktober wedstrijden in Frankrijk, Spanje en op een nog onbekende locatie worden verreden. Op 14 november wordt het seizoen afgesloten met de GP van Argentinië.

Vanwege het coronavirus werd de Motocross of Nations in 2020 van de kalender gehaald, maar in 2021 keert de wedstrijd terug op het programma. De race is toegewezen aan het Italiaanse Imola, waar in 2020 nog drie WK-wedstrijden werden gehouden. Opvallend is dat de Motocross of Nations voor volgend jaar de datum 26 september heeft meegekregen en zodoende dus tijdens het seizoen wordt verreden. De laatste editie van de Motocross of Nations werd in 2019 georganiseerd op TT Circuit Assen en werd (voor het eerst) gewonnen door Nederland.

Voorlopige kalender MXGP seizoen 2021

Datum Land Locatie 3 april Oman Barka 25 april Italië N.n.b. 9 mei Portugal Agueda 23 mei Nederland Oss 30 mei Duitsland Teutschental 13 juni Rusland Orlyonok 20 juni Letland Kegums 4 juli Indonesië Jakarta 11 juli Indonesië Semarang 25 juli Tsjechië Loket 1 augustus België Lommel 8 augustus Zweden Uddevalla 22 augustus Finland Iitti-KimiRing 29 augustus Rusland Igora Drive 12 september Turkije Afyonkarahisar 19 september China N.n.b 10 oktober Frankrijk St. Jean d'Angely 17 oktober Spanje Arroyomolinos 31 oktober N.n.b. N.n.b. 14 november Argentinië Neuquen

