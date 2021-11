MX2-wereldkampioen Renaux maakt bij Yamaha debuut in MXGP

Renaux werd dit seizoen met overmacht wereldkampioen op het tweede niveau. Een overstap naar de MXGP lag daardoor ook voor de hand. Renaux neemt bij het team van Louis Vosters de plek in van Ben Watson, die al na een seizoen afzwaait bij de hoofdmacht van Yamaha. De Britse coureur heeft de verwachtingen in zijn debuutseizoen niet kunnen inlossen.

“Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging en het nieuwe hoofdstuk, de overstap naar MXGP”, zei Renaux, die een tweejarig contract op zak heeft. “Ik weet dat het een nieuwe uitdaging is, de belangrijkste stap in mijn carrière. Ik ga nu naar de top, hoger kan ik niet meer komen. Ik voel me er klaar voor en ik kijk echt uit naar het moment dat ik mag racen. Ik heb de motor al getest, ik voel me heel goed en comfortabel op deze machine. Ik heb de 450 eerder ook al gereden, het is niet helemaal nieuw voor me. Maar dit is wel voor het eerst dat ik op de Factory YZ450FM rijd. Ik voel me er klaar voor, ik ga de winter gebruiken om me zo goed mogelijk te ontwikkelen voor deze nieuwe motor en dan hoop ik klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Daar kijk ik naar uit.”

Met Renaux heeft Yamaha een sterk blok waar ook Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff deel van uitmaken. Teambaas Vosters voegde toe: “We zijn blij dat we Maxime in het Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team mogen verwelkomen. Het MXGP-kampioenschap is zeer competitief, maar Maxime heeft de snelheid en skills om een goed debuutseizoen af te werken. Hij is al zijn hele carrière onderdeel van de Yamaha-familie en Maxime is het voorbeeld van de succesvolle Yamaha-pyramide. Ik kijk enorm uit naar onze samenwerking.”