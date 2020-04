Stefan Everts herbeleeft oude tijden met zoon Liam

De afgelopen jaren was er nauwelijks succes voor de Belgische crossers. Natuurlijk rijden er met onder meer Jeremy van Horebeek, Clement Desalle en Kevin Strijbos wel Belgische toppers rond, maar volgens recordkampioen Stefan Everts moeten we toch echt naar de jeugd kijken. “Bij de MXGP hebben we niet echt grote rijders op dit moment”, is Everts realistisch. “Ik kijk meer naar Jago Geerts in de MX2. Met Liam die een beetje aan het doorbreken is, hebben de Belgische media weer iets om in de gaten te houden. De laatste weken waait wel het één en ander op”, zo vertelde Everts in een gesprek met Motorsport.com.

Zoals gezegd viel er lang niet veel te juichen voor de Belgische cross-fans, maar juist nu ziet Everts veel oude gezichten terug. “Toch wel veel gezichten uit mijn tijd”, stelt Everts, “die jaren niet naar de cross zijn geweest en hebben moeten stoppen, omdat hun favoriete rijder er niet bij was. Je volgt natuurlijk iemand en als die weg is, is het niet meer hetzelfde.”

Everts-DNA

Er zijn zelfs fans die drie generaties Everts meemaken. “Er zijn erbij die nog naar mijn vader zijn wezen kijken ja”, vertelt Everts met een glimlach. “Die hebben ook mijn hele carrière gevolgd en zijn hier nu weer voor Liam."

Stefan, die nog altijd last houdt van de gevolgen van een malaria-infectie, begeleidt zijn zoon Liam. Ook opa Harry is betrokken. Hoe het komt dat juist de Everts’ zo’n sterk cross-DNA hebben, vraagt Stefan zich ook af. “Ik weet het eigenlijk niet”, stelt hij. “Mijn vader heeft het van zijn oom gekregen en ik ben op een crossmotor opgegroeid. Voor mij was er niets anders dan die motor en bij Liam is dat hetzelfde.”

“Het lukt natuurlijk niet altijd”, vertelt Everts lachend. “Het moet maar net met twee genen goedkomen. Met Liam is dat weer zo ver. Dat is heel uniek denk ik om drie generaties te hebben.”

Stefan houdt last van voeten

Op het moment dat we Everts spreken, stond er weer een operatie in het vooruitzicht die de pijn aan zijn voeten moet verminderen. Staan gaat moeilijk voor langere periodes. Over het algemeen overheerst toch het blije gevoel dat hij weer bij de races kan zijn. “Het is een zwaar jaar geweest en ik hoop dat het dit jaar weer de goede kant op gaat. Vorig jaar ben ik heel veel in het ziekenhuis geweest. Hopelijk kom ik beter uit de operatie en kan ik me tijdens de rest van het seizoen iets makkelijker verplaatsen.”