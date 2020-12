Liam Everts stapt fulltime over op 250-machine in 2021

Everts reist met een eigen team met zijn vader en grootvader Harry Everts, eveneens een meervoudig wereldkampioen, Europa door. Technisch wordt hij ondersteund door KTM. Ook komend seizoen zal Liam onder de hoede van het S72-team te vinden zijn. Wel zal hij op een grotere motor stappen.

Afgelopen seizoen reed Everts nog in de EMX125, met hier en daar een uitstapje naar de EMX250. Na de openingswedstrijd in Matterley Basin te hebben gewonnen en in Valkenswaard op de 250cc-machine te zijn gestapt, kwam het seizoen op pauze te staan.

In Faenza, waar Everts’ seizoen weer werd hervat, brak hij zijn arm. Die blessure, waar Everts maar moeilijk van kon herstellen, zou het einde betekenen van zijn seizoen. Inmiddels is de arm weer hersteld en maakt ‘Liamski’ zijn rondjes op de mountainbike en elektrische KTM-motor.

Komend seizoen zal Everts dus direct op de 250cc-machine kunnen rijden. De overstap van tweetakt naar viertakt is vaak een belangrijke en dus wordt er reikhalzend uitgekeken naar het presteren van de derde tak van de Everts-generatie. In de wedstrijden die hij in 2020 al op de 250 reed, zag hij er al sterk uit, dus we mogen veel van hem verwachten.

Naast het EMX250-kampioenschap zal Everts ook uitkomen in de Dutch Masters of Motocross en Duitse ADAC-serie.