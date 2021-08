Naam Everts terug in Belgisch MXoN-team: Liam debuteert

Everts rijdt dit seizoen in het EK 250cc-kampioenschap en doet daarin verdienstelijk mee. In Oss ging de jongste telg van de motorcrossdynastie voor het eerst naar het podium. Liam wordt door vader Stefan (10-voudig wereldkampioen 5 maal winnaar van de Nations) en opa Harry (4-voudig wereldkampioen en 8 maal winnaar van de Nations) begeleidt in een eigen team met steun van KTM.

De sterkste MX2-rijder uit België doet niet mee. Jago Geerts is vol in de strijd voor het wereldkampioenschap, wat zijn eerste zou worden, en lijkt net als teamgenoot Maxime Renaux daarom verstek te moeten laten gaan. Jeremy van Horebeek zal met zijn Beta in de MXGP klasse uitkomen, terwijl Van Doninck, rijder van Gebben van Venrooy Yamaha, in de Open klasse rijdt.

De Motocross of Nations wordt op 27 september verreden in het Italiaanse Mantova.