Herlings snelt naar pole voor Grand Prix van Spanje

Arroyomolinos werd zondagochtend gewekt met het geluid van de brullende 450’s en het publiek dat gekomen was om hun thuisrijder Jorge Prado aan te moedigen. De jonge Spaanse KTM-coureur kwam er in eerste instantie niet aan te pas. Met nog zo’n tien minuten was Herlings de eerste die een knappe tijd neerzette. Met een 1.48.400 ging hij naar de koppositie voor Romain Febvre. Regerend kampioen Tim Gajser had op dat moment nog geen ultieme poging kunnen doen en de druk stond toch wel op de ketel. De Sloveense coureur klom echter op naar de tweede plaats, hij was slechts zeventig duizendsten langzamer dan Herlings.

Prado zette in de slotfase nog een keer aan, maar in zijn voorlaatste ronde kwam hij even in het verkeerde spoor waardoor Prado moest corrigeren. Hij kon daardoor de grote sprong niet nemen zoals hij dat graag wilde en verloor daarmee een ronde. De Spanjaard had nog een kans, maar liet in de eerste sector te veel tijd liggen waardoor ook die poging niets opleverde. Een gunstige ontwikkeling voor Febvre, die daardoor de derde startplek veiligstelde voor Prado. Jeremy Seewer verbeterde zich in de slotminuten naar de vijfde plaats voor Pauls Jonass en Brian Bogers. De Eindhovenaar eindigde op bijna twee seconden van Herlings als zevende.

Alessandro Lupino werd achtste voor Arnau Tonus en Ben Watson. Tony Cairoli kwam niet verder dan de elfde plaats terwijl Glenn Coldenhoff op de twaalfde stek bleef steken. Calvin Vlaanderen werd zeventiende.

MX2: Geerts grijpt pole, De Wolf vierde

Eerder op de ochtend mochten de MX2-rijders het spits afbijten wat betreft de kwalificaties. Jago Geerts kwam in de eerste sessie tot de snelste tijd, hij klokte zijn snelste ronde al vroeg in de sessie. René Hofer wist zich daar later bij te voegen, hij werd tweede voor Maxime Renaux, de klassementsleider in MX2. Kay de Wolf was de beste Nederlander op de vierde plek, hij hield Husqvarna-merkgenoot Jed Beaton net achter zich. Roan van de Moosdijk eindigde op de zevende plaats, nipt achter Mikkel Haarup.

De eerste MX2-race gaat zondagmiddag om 12.15 uur van start, een uur om 13.15 uur later start de eerste MXGP-manche van de dag.