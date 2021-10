Herlings snoept Febvre pole-position af

Het startveld in het WK motorcross wordt tijdens de MXGP van Frankrijk aangevuld met enkele Franse prominenten, die geen voltijd WK-rijder meer zijn. Daarnaast is Jorge Prado ook van de partij na zijn crash met Jeffrey Herlings tijdens de vorige GP in Duitsland. De Spanjaard werd geopereerd aan een diepe vleeswond en reed de training wel volledig mee, maar kwam niet tot een toptijd. De Spanjaard heeft de hele week niet kunnen trainen en zou uiteindelijk achterin de top-twintig eindigen.

De sessie werd vanaf het begin aangevoerd door Febvre, de absolute favoriet in eigen land. Lange tijd koesterde de wereldkampioen van 2015 een voorsprong van meer dan twee seconden op rijders als Herlings en Seewer. In de slotfase versnelde Herlings echter om zo tot de snelste tijd te komen met drie tienden voorsprong, een behoorlijke verrassing gezien de overmacht waarmee Febvre tot dat moment de tijdenlijst aanvoerde. De Fransman deed nog een poging om Herlings af te troeven, maar kwam tekort.

Jeremy Seewer reed de derde tijd voor Pauls Jonass en de verrassend sterke Jeremy van Horebeek. Tim Gajser werd zesde voor Calvin Vlaanderen, Glenn Coldenhoff en Tony Cairoli. Thomas Kjer Olsen noteerde de tiende tijd. Brian Bogers kwam niet verder dan P13, vier plekjes voor Prado.

Gaudagnini naar pole in MX2

In de MX2 verpestte Mattia Gaudagnini een Frans feestje door de snelste tijd te noteren voor WK-leider en thuisfavoriet Maxime Renaux. René Hofer werd voor Mikkel Haarup derde. Tom Vialle werd zesde. De beste Nederlander was Roan van de Moosdijk op de elfde positie voor Jago Geerts en Kay de Wolf.