KTM's De Carli-team omgedoopt tot GasGas-fabrieksteam

De stoelendans bij KTM dreigde halverwege het seizoen uit te lopen op een behoorlijke exodus, daar de Oostenrijkers voornemens leken om het aantal fabrieksteams te halveren, maar dat ging niet door. Wel is er een herstructurering doorgevoerd.

Zo werd er al eerder afscheid genomen van het Ice1 team van Formule 1 wereldkampioen Kimi Raikkonen en zal er voortaan nog maar één KTM team in de paddock te vinden zijn: dat van Jeffrey Herlings. Het andere KTM-team, dat onder leiding van Claudio De Carli furore maakte met Tony Cairoli, wordt nu dus omgedoopt tot Red Bull GasGas. Wat er met het bestaande Standing Construct GasGas Factory Racing team gaat gebeuren is officieel niet bekend, maar Motorsport.com heeft eerder in het seizoen al vernomen dat ook die machines van kleur gaan veranderen. Wie de puzzelstukjes legt, kan dan wel uitvogelen welk smaakje er in het KTM-gamma overblijft.

De verschuivingen zorgen er ook voor dat het grootste Spaanse motorcrosstalent, Jorge Prado, nu op een Spaans merk zal rijden. Dat maakt hem extra trots. "Het is een heel bijzonder gevoel voor mij als Spanjaard om voor GasGas uit te komen. Ik kan niet wachten om met de nieuwe kleuren in actie te komen." Naast Prado zal ook MX2-rijder Mattia Gaudagnini voor het team blijven rijden. Het vrijgekomen plekje van de gepensioneerde Antonio Cairoli zal niet worden ingenomen door een MXGP-rijder, maar door het 19-jarige Duitse talent Simon Langenfelder. Hij maakt de overstap van het Diga GasGas team, dat afgelopen seizoen nog de officiële fabrieksformatie was in de MX2-klasse.

Door het doorschuiven van GasGas naar De Carli zal dat fabrieksteam nu ook Red Bull als hoofdsponsor krijgen en dat doet wonderen voor de kleurstelling van de machines.

Galerij: Het nieuwe Red Bull GasGas Factory Racing

Simon Langenfelder, Jorge Prado en Mattia Guadagini, Red Bull GasGas Factory Racing 1 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Simon Langenfelder, Jorge Prado en Mattia Guadagini, Red Bull GasGas Factory Racing 2 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Simon Langenfelder, Jorge Prado en Mattia Guadagini, Red Bull GasGas Factory Racing 3 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jorge Prado, Red Bull GasGas Factory Racing 4 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jorge Prado, Red Bull GasGas Factory Racing 5 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jorge Prado, Red Bull GasGas Factory Racing 6 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jorge Prado, Red Bull GasGas Factory Racing 7 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jorge Prado, Red Bull GasGas Factory Racing 8 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Mattia Guadagini, Jorge Prado en Simon Langenfelder, Red Bull GasGas Factory Racing 9 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Mattia Guadagini, Jorge Prado en Simon Langenfelder, Red Bull GasGas Factory Racing 10 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Simon Langenfelder, Red Bull GasGas Factory Racing 11 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Simon Langenfelder, Red Bull GasGas Factory Racing 12 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo Simon Langenfelder, Red Bull GasGas Factory Racing 13 / 13 Foto door: Juan Pablo Acevedo