KTM-baas Beirer: "Niemand verdiende titel meer dan Herlings"

KTM-baas Pit Beirer was enorm in zijn nopjes met de wereldtitel van Herlings. "Dit was geen normaal seizoen", opende hij. "Het was een zware en bijzondere titel om te winnen. De competitie was ongelofelijk dus ook grote complimenten voor Tim [Gajser] en Romain [Febvre], zij hebben eveneens een ongelofelijk jaar achter de rug", was de voormalig motorcrosser complimenteus.

De tegenslagen bleven ook bij de grote baas niet onopgemerkt. "Herlings had zijn ups en downs, maar bleef altijd vechten en terugkomen." Voor Beirer, die al het nodige met Herlings meemaakte, is de reden dat Herlings de titel gewonnen heeft volkomen duidelijk. "Het is altijd een emotioneel proces met Jeffrey", benadrukte hij dat ieder seizoen een verhaal heeft, "maar uiteindelijk denk ik dat hij deze titel het meeste verdiende."

Ook teambaas Dirk Gruebel, die zich op het podium emotioneel behoorlijk liet gaan, reageerde op de titel van Herlings. "Wat een zwaar seizoen", liet hij optekenen in het bericht van KTM. "We gingen van aan de leiding naar niemandsland en terug omdat Jeffrey geblesseerd raakte en uit competitie raakte", vatte hij de start van het seizoen kort samen.

Volgens de teambaas volgde het keerpunt op het moment dat Herlings na zijn blessure al snel weer aan de start verscheen in Lommel. "Hij kwam vroeg terug en ik denk dat die wedstrijd in Lommel het verschil heeft gemaakt. Hij reed dat weekend door de pijn heen en dat maakte het mogelijk om weer terug te komen in het kampioenschap."

Gruebel benadrukte bewondering te hebben voor de manier waarop Herlings omging met zijn blessure. "Zijn pijngrens en verlangen om te winnen is gekkenwerk. Andere jongens zouden waarschijnlijk zijn weggebleven om te herstellen, maar hij wilde blijven vechten. Nu is hij de wereldkampioen!"

Hoewel de dag positief eindigde, was de stress groot bij KTM, gaf de teambaas toe. "Het was 'vreselijk' voor het hele team. Het stond gelijk na de eerste manche en de laatste bracht de beslissing. De beste man zou gaan winnen en het leek erop dat Jeffrey het net iets meer wilde dan de rest."