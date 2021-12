KNMV kondigt Dutch Masters-kampioenschap voor 2022 aan

Op 13 maart 2022 is Arnhem de eerste stop van de Dutch Masters of Motocross, een week na de GP van Argentinië. Ruim een maand later, op 18 april (Tweede Paasdag) is Oldebroek het decor van de tweede wedstrijd. 8 mei staat de wedstrijd in Harfsen op het programma, gevolgd door Oss en de seizoensfinale in Rhenen.

Het zijn dezelfde vijf banen die ook al voor 2021 op de planning stonden om te worden bezocht door het kampioenschap, totdat die editie werd afgelast. Datzelfde gebeurde dus ook al in 2020, toen de coronacrisis vlak voor de start van het seizoen losbarstte. Ook toen stonden Harfsen, Oldebroek en Rhenen op het oorspronkelijke schema. De hoop is dat het dit seizoen anders zal lopen.

Kalender Dutch Masters of Motocross 2022

Race Datum Locatie Ronde 1 13 maart 2022 Arnhem Ronde 2 18 april 2022 Oldebroek Ronde 3 8 mei 2022 Harfsen Ronde 4 22 mei 2022 Oss Ronde 5 18 juni 2022 Rhenen

De laatste volledige Dutch Masters of Motocross vond plaats in 2019 en werd gewonnen door Arminas Jasikonis, die de destijds geblesseerde Jeffrey Herlings onttroonde. Het zijn namen die regelmatig voorbij komen in dit prestigieuze kampioenschap. Ook andere grote WK-rijders zoals Glenn Coldenhoff, Romain Febvre en Pauls Jonass rijden regelmatig mee. Voor 2022 heeft Herlings, de wereldkampioen van 2021, zijn deelname al toegezegd.