Raikkonen zelf heeft het met zijn eigen carrière nog te druk om wekelijks naar de wedstrijden te kunnen. Wel is de F1-coureur nauw betrokken met het team, al is dat op de achtergrond. Antti Pyrhönen, zelf een oud-crosser en hele goede vriend van Raikkonen, houdt het dagelijkse reilen en zeilen in de gaten van wat tegenwoordig het fabrieksteam van Husqvarna is. Uit een interview van Pyrhönen met Gatedrop blijkt hoe betrokken Raikkonen is op de momenten dat de nood het hoogst is.

Tijdens de MXGP van Lombardije maakte de getalenteerde Litouwse piloot Arminas Jasikonis een vreselijke crash mee. Hij zou met ademhalingsproblemen en zwellingen in zijn hersenen een tijdje in kunstmatige coma worden gehouden. “Het was de zwartste dag van mijn carrière in de cross als teammanager en als rijder”, vertelde Pyrhönen aan de Ierse crosswebsite. “Op dat moment moet je er echter voor zorgen dat je alle emoties opzij kan zetten en iedereen zich inzet in het belang van AJ, ik moest sterk voor hem blijven.”

Privévliegtuig

Jasikonis werd, in coma, per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en achter de schermen deed Pyrhönen er alles aan om Jasikonis en zijn familie te helpen. “Één van de eerste dingen die we moesten doen is zorgen dat zijn ouders zo snel mogelijk naar hem toe konden. Al snel hebben we besloten met Kimi om zijn privévliegtuig naar Litouwen te sturen en AJ’s vader zo snel mogelijk op te halen.”

Pyrhönen looft de steun van zijn vriend en die van het moederbedrijf KTM. “De steun die we van Kimi, maar ook van Pit Beirer, Robert Jonass en Heinz Kinigadner van het KTM-concern kregen, is bijzonder belangrijk geweest.”

Jasikonis komt erbovenop

Met Jasikonis gaat het inmiddels stukken beter, zo vertelt Pyrhönen in datzelfde interview. “Hoe hij herstelt is echt ongelofelijk. We weten hoe sterk hij fysiek en mentaal is. Sinds hij ontwaken is uit zijn coma is zijn wilskracht zo sterk. Hij werd zelfs eerder wakker dan de doktoren hadden verwacht.”

Momenteel traint Jasikonis fysiek in de sportschool en loopt hij hard. Het ziet er positief uit. Voorlopig wordt er echter nog even niet gekeken naar wanneer we de Litouwer terug op de motor kunnen verwachten. “Daar wil ik geen datum op plakken. Dat weten we nog niet, maar zoals ik AJ ken, denk ik dat het eerder vroeger dan later zal zijn”, zegt de Fin daarover.